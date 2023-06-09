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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:25

ЦБ предупредил о более значительном смещении баланса рисков в сторону проинфляционных

Регулятор отметил и усиление проинфляционных рисков со стороны рынка труда и значительную нехватку рабочей силы

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - На среднесрочном горизонте баланс рисков для инфляции еще больше сместился в сторону проинфляционных, сообщил Банк России в комментарии к решению сохранить ключевую ставку на уровне 7,5%.

Регулятор отметил, что темпы прироста цен продолжают расти, инфляционные ожидания населения и ценовые ожидания предприятий остаются на повышенном уровне. Экономическая активность растет быстрее, чем ЦБ прогнозировал в апреле.
"Это в значительной мере отражает активное восстановление внутреннего спроса. Ускорение исполнения бюджетных расходов, ухудшение условий внешней торговли и состояние рынка труда по-прежнему формируют проинфляционные риски. В целом баланс рисков для инфляции еще больше сместился в сторону проинфляционных", - говорится в комментарии.

ЦБ связывает значимые проинфляционные риски с влиянием геополитической напряженности на условия внешней торговли.

"Так, усиление внешних торговых и финансовых ограничений может дополнительно ослабить спрос на товары российского экспорта и иметь проинфляционное влияние через динамику валютного курса. Кроме того, усложнение производственных и логистических цепочек или финансовых расчетов в результате внешних ограничений может привести как к удорожанию импорта, так и к усилению ограничений на стороне предложения в российской экономике. Значимые краткосрочные проинфляционные эффекты может также иметь ухудшение перспектив роста мировой экономики, в том числе на фоне нестабильности на зарубежных финансовых рынках", - сообщил регулятор.

Если не сбудется базовый сценарий ЦБ, в случае дополнительного расширения бюджетного дефицита проинфляционные риски возрастут, может потребоваться более жесткая денежно-кредитная политика для возвращения инфляции к цели в 2024 году и ее поддержания вблизи 4% в дальнейшем, предупредил Банк России.

Усиливаются проинфляционные риски со стороны рынка труда. Значительная нехватка рабочей силы может привести к отставанию роста производительности труда от роста реальных заработных плат, говорится в комментарии.

Еще одним риском ЦБ считает высокие и незаякоренные инфляционные ожидания, особенно чувствительные к курсовым колебаниям.

"В этих условиях перенос в цены уже произошедшего с начала года ослабления рубля может оказаться более выраженным, чем ожидается в базовом сценарии. Кроме того, ускоряющийся рост кредитования и значительное снижение нормы сбережения могут создать предпосылки для более быстрой активизации потребительского спроса, опережающей возможности расширения выпуска", - предупредил ЦБ.

Дезинфляционным риском для базового сценария ЦБ назвал "сохранение высокой склонности населения к сбережению в условиях общей неопределенности, а также длительности привыкания населения к новой структуре предложения на потребительских рынках". Рост премии за риск в доходностях облигаций и кредитных ставках может дополнительно ужесточить денежно-кредитные условия, сдерживая кредитную активность в экономике.

"Дезинфляционное влияние может оказать и более быстрая адаптация экономики, сопровождающаяся в том числе активным восстановлением импорта. В свою очередь значительные переходящие запасы урожая 2022 года могут оказать более выраженное понижательное воздействие на динамику цен в ближайшие кварталы", - говорится в комментарии.

Банк России
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