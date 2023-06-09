ЦБ отметил рост экономической активности в РФ быстрее ожиданий

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Темпы роста экономической активности в РФ опережают ожидания, заложенные в апрельском прогнозе, за счет быстрого восстановления внутреннего спроса. Об этом говорится в сообщении ЦБ, опубликованном по итогам заседания совета директоров, на котором он сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%.

"Экономическая активность растет быстрее, чем предполагалось в апрельском прогнозе Банка России. Это в значительной мере отражает активное восстановление внутреннего спроса. Несмотря на сохраняющиеся сложности со стороны внешних условий, это поддерживает позитивные деловые настроения предприятий", - говорится в релизе.

При этом ЦБ в очередной раз отмечает, что "на текущем этапе возможности расширения производства в российской экономике все в большей мере ограничены состоянием рынка труда".

"Безработица вновь обновила исторический минимум. На фоне последствий частичной мобилизации и продолжающегося роста спроса предприятий на труд во многих отраслях усиливается нехватка рабочей силы. В этих условиях рост производительности труда может отставать от роста реальных заработных плат", - говорится в сообщении.