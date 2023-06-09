ЦБ РФ ужесточил сигнал о будущей направленности ДКП на фоне растущих проинфляционных рисков

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Банк России, оставив в шестой раз подряд неизменной ключевую ставку, сделал и без того достаточно жесткий сигнал по будущей направленности денежно-кредитной политики еще более ястребиным, подогревая тем самым ожидания повышения ставки уже в июле.

Аналитики в целом ожидали решения о сохранении ставки, хотя выход последней недельной сводки по инфляции (максимальные с февраля 0,21% за неделю) подтолкнул некоторых экспертов к тому, чтобы признать возможным и вариант с повышением. Те же аналитики, которые оставили неизменным свой прогноз о продолжении паузы, усилили ожидания ужесточения сигнала регулятора, и эти ожидания в итоге оправдались.

В феврале, после нескольких подряд заявлений без выраженного сигнала о будущей направленности ДКП, Банк России добавил к стандартной формальной фразе "ястребиную". "При усилении проинфляционных рисков Банк России будет оценивать целесообразность повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях", - заявил регулятор. В предыдущем, апрельском заявлении, содержательная часть сигнала осталась неизменной, хотя формулировка стала сложнее. "В условиях постепенного увеличения текущего инфляционного давления Банк России на ближайших заседаниях будет оценивать целесообразность повышения ключевой ставки для стабилизации инфляции вблизи 4% в 2024 году и далее", - заявил ЦБ.

В этот раз ЦБ избрал еще более ястребиную формулировку.

"Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, процесса структурной перестройки экономики, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков. В условиях постепенного увеличения текущего инфляционного давления Банк России допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях для стабилизации инфляции вблизи 4% в 2024 году и далее", - сказано в заявлении.