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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:38

Набиуллина отметила рост вероятности повышения ставки ЦБ с апрельского заседания

Шаг изменения ключевой ставки будет зависеть от поступающих данных

Набиуллина отметила рост вероятности повышения ставки ЦБ с апрельского заседания
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Председатель Банка России Эльвира Набиуллина отметила возросшую вероятность повышения ключевой ставки в связи с увеличением проинфляционных рисков.

"С нашего апрельского заседания проинфляционные риски возросли, а значит и увеличилась вероятность повышения ключевой ставки. Мы допускаем возможность ее повышения на ближайших заседаниях. Масштаб повышения будет зависеть от поступающих данных о динамике цен, инфляционных ожиданий, совокупного спроса. И от того, в какой мере эти данные будут влиять на риски отклонения инфляции от цели вблизи 4% в 2024 году", - сказала она на брифинге по итогам заседания совета директоров по ставке. Ставка осталась на уровне 7,5% годовых.

Набиуллина отметила, что внутренний спрос продолжает расширяться как за счет роста потребительской активности, так и за счет госсектора. "В последние месяцы происходит заметное оживление и розничного кредитования, что наряду с ростом доходов населения стимулирует активное восстановление потребительского спроса. Таким образом текущий рост цен все больше увеличивается не из-за разовых, а из-за устойчивых факторов", - сказала она.

Дальнейший рост спроса, по словам Набиуллиной, упирается в ограничения на стороне предложения, среди которых на первом месте нехватка персонала по широкому кругу отраслей. "Когда возможности компаний по наращиванию выпуска ограничены, рост спроса будет выливаться в повышение цен", - отметила она.

"Мы подтверждаем нашу решимость вернуть инфляцию к цели в следующем году и поддерживать ее на цели в дальнейшем. В условиях нарастающего инфляционного давления мы допускаем возможность, что для удержания инфляции понадобится повышение ключевой ставки уже на ближайших заседаниях. Шаг изменения ставки будет определяться тем, в какой мере поступающие данные будут влиять на нашу оценку баланса рисков для достижения цели 4% в 2024 году", - сказала глава ЦБ.

Эльвира Набиуллина Банк России
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