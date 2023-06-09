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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:38

"Сургутнефтегаз" выдвинул в совет директоров трех новых кандидатов

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Кандидатами в новый состав совета директоров ПАО "Сургутнефтегаз" предложены три новых участника, следует из материалов компании к ГОСА.

По сравнению со списком претендентов в прошлом году (результаты голосования не публиковались в связи с введенными ограничениями на раскрытие чувствительной информации), новыми кандидатами стали Олег Еременко - генеральный директор ООО "Инвест-защита" (контролируется "Сургутнефтегазом"), а также бывшие сотрудники "Сургутнефтегаза" и его дочек - Владимир Еловских и Вадим Куценко.

Остальные члены списка ранее входили в состав совета директоров: гендиректор "Сургутнефтегаза" Владимир Богданов, главный инженер - первый заместитель гендиректора Александр Буланов, бывшие сотрудники "Сургутнефтегаза" Николай Матвеев, Валерий Егоров и Георгий Мухамадеев, а также члены совета из числа акционеров - Иван Диниченко, Виктор Кривошеев, Илдус Усманов.

Председателем совета более десяти лет остается Владимир Ерохин.

Владимир Ерохин Владимир Богданов Сургутнефтегаз Олег Еременко Вадим Куценко Владимир Еловских
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