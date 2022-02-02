Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:08Заразились
на 02.02В России 12 128 796+141 883В мире 381 683 860+3 352 849

В совет директоров "Сургутнефтегаза" выдвинут новый кандидат

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - В новый состав совета директоров "Сургутнефтегаза" выдвинуты девять прежних директоров и один новый кандидат, сообщило ПАО.

Новым кандидатом стал Александр Агарев, который и в предыдущие годы выдвигался в этот совет.

Также в совет выдвинуты все действующие директора - гендиректор "Сургутнефтегаза" Владимир Богданов, главный инженер - первый заместитель гендиректора Александр Буланов, бывшие сотрудники "Сургутнефтегаза" Николай Матвеев, Валерий Егоров и Георгий Мухамадеев, а также члены совета из числа акционеров - Иван Диниченко, Виктор Кривошеев, Илдус Усманов.

Председателем СД компании более десяти лет остается Владимир Ерохин.

Сургутнефтегаз Владимир Богданов Александр Агарев Владимир Ерохин

Новости по теме

Новости

Softline увеличила объем buyback до $100 млн

Госдолг США впервые превысил $30 трлн

Госдолг США впервые превысил $30 трлн

Газопровод "Ямал-Европа" так и не вернулся к прокачке российского газа

Газопровод "Ямал-Европа" так и не вернулся к прокачке российского газа

Рубль почти не изменился к доллару и евро на старте торгов в ожидании внешних сигналов

Рубль почти не изменился к доллару и евро на старте торгов в ожидании внешних сигналов

Европейские рынки акций завершили первую сессию февраля подъемом

Европейские рынки акций завершили первую сессию февраля подъемом

Газопровод "Ямал-Европа" в полночь должен вернуться к прокачке российского газа

Россия со 2 февраля на два месяца запретит экспорт аммиачной селитры

Цены на энергорынке РФ вновь выросли и пробили максимумы

"Газпром" сохраняет высокую заявку на транзит через Украину на среду

"Золотая корона" запретила транзакции с криптовалютой

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });