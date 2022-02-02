В совет директоров "Сургутнефтегаза" выдвинут новый кандидат

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - В новый состав совета директоров "Сургутнефтегаза" выдвинуты девять прежних директоров и один новый кандидат, сообщило ПАО.

Новым кандидатом стал Александр Агарев, который и в предыдущие годы выдвигался в этот совет.

Также в совет выдвинуты все действующие директора - гендиректор "Сургутнефтегаза" Владимир Богданов, главный инженер - первый заместитель гендиректора Александр Буланов, бывшие сотрудники "Сургутнефтегаза" Николай Матвеев, Валерий Егоров и Георгий Мухамадеев, а также члены совета из числа акционеров - Иван Диниченко, Виктор Кривошеев, Илдус Усманов.

Председателем СД компании более десяти лет остается Владимир Ерохин.