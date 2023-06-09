РФ с 1 по 7 июня увеличила отгрузки зерна на экспорт почти на треть

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Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - РФ с 1 по 7 июня отгрузила на экспорт 630,1 тыс. тонн зерна, что на 30% больше, чем в первую неделю июня 2022 года (486 тыс. тонн). Об этом говорится в мониторинге Российского зернового союза.

Как сообщила "Интерфаксу" директор аналитического департамента союза Елена Тюрина, из этого объема 98,5%, или 621 тыс. тонн, пришлось на пшеницу. Это в 1,6 раза больше, чем годом ранее. "Отгрузки кукурузы снизились почти до 10 тыс. тонн со 107 тыс. тонн в начале июня прошлого года, ячмень вообще не экспортировался", - сказала она, отметив, что основной спрос мирового рынка приходится на пшеницу.

В июне она отгружалась в 9 стран. Основной объем пришелся на Египет – 137,9 тыс. тонн, что на 6% больше, чем год назад. "Отгрузки в Турцию после очередного продления зерновой сделки снизились на 57,6% – до 82 тыс. тонн со 194 тыс. тонн в начале июня прошлого года", - сказала она.

Как подчеркнула Тюрина, основной прирост отгрузок за этот период обеспечили страны, куда в июне прошлого года российская пшеница не поставлялась. "Это Индонезия – 55 тыс. тонн, Мозамбик – 54 тыс. тонн, Гана – 49 тыс. тонн, небольшие объемы пошли на Кению и на Иран", - уточнила она.

По ее данным, зерно отгружали 24 порта против 20 год назад. Перевалка через Новороссийск выросла в 2,3 раза, до 219 тыс. тонн, через Азов – на 40%, до 149 тыс. тонн, через Ростов-на-Дону – почти в 1,8 раза. "В то же время рейдовая перевалка снизилась. Скорее всего, это связано с погодными условиями, поскольку погрузка идет в море, а это гораздо сложнее, чем в порту", - сказала она.

Зерно также отгружалось через малые порты, среди которых Тюрина выделила порты Тольятти, Балаково, Волгодонск.

Зерно в первую неделю июня отправляли на экспорт 9 компаний против 21 год назад. Сокращение она связывает с выборкой квоты.

Говоря о ценовой ситуации на рынке, Тюрина сообщила, что цены на французскую пшеницу вторую неделю остаются стабильными - $246 за тонну. Американская подешевела на $3, до $247 за тонну. Цена на российскую пшеницу с $250 в конце мая снизилась до $228-233.

"Но это стало следствием снижения пошлины, - сказала она. - После того, как базовая цена для расчета пошлины на пшеницу выросла с 15 тыс. до 17 тыс. рублей, пошлина в долларовом эквиваленте с конца мая снизилась на $21,5 – до $35 за тонну. Это ощутимо, и при сохранении рентабельности позволяет экспортерам снижать цену на FOB", - сказала эксперт.

"Разница с ценой на европейскую пшеницу сейчас составляет $8-10 за тонну, и это будет стимулировать спрос на российское зерно", - считает Тюрина. По ее оценке, в июне экспорт пшеницы может составить 4-4,3 млн тонн.

В то же время внутренние цены на пшеницу продолжают постепенно расти. За неделю они укрепились в среднем на 1,5%, до 10 300 рублей за тонну, сообщила она.