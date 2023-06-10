МИД РФ заявил об отсутствии прогресса в решении трех проблем в рамках "зерновой сделки"

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Москва на женевских консультациях по вопросам обеспечения выполнения Меморандума "Россия-ООН" в рамках зерновой сделки отметила отсутствие прогресса по трем проблемам.

"Состоялся детальный обмен мнениями по вопросам обеспечения реализации Меморандума Россия-ООН по нормализации отечественного сельхозэкспорта. Особое внимание было уделено обзору текущей ситуации с решением пяти системных проблем - переподключение "Россельхозбанка" к SWIFT; возобновление поставок запчастей и техники; транспортная логистика и страхование; аммиакопровод "Тольятти-Одесса" и разблокирование "замороженных" активов российских компаний", - сообщает МИД РФ.

На Смоленской площади отметили, что с российской стороны было констатировано отсутствие прогресса по темам аммиакопровода, переподключения к SWIFT и запчастей.

"Продвижение по данным трекам, по сути, полностью заблокировано западными столицами", - говорится в сообщении МИД на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что замминистра иностранных дел РФ Сергей Вершинин "осудил подрыв украинцами аммиакопровода "Тольятти-Одесса" на подконтрольной Киеву территории и отметил, что тем самым нанесен серьезный удар по самой концепции Стамбульских договоренностей от 22 июля 2022 г., включая "черноморскую инициативу", интегральной частью которых были поставки аммиака".

"В этой связи вновь подтверждено, что только скорейшее и эффективное урегулирование указанных проблем может способствовать восстановлению беспрепятственного доступа российских продовольствия и удобрений на мировые рынки, что соответствует целям глобальной продовольственной безопасности в целом", - отмечают в МИДе.

Там добавили: "внимание ооновских представителей было привлечено к тому, что до сих пор российские компании-производители и поставщики сельхозпродукции вынуждены преодолевать спровоцированные незаконными антироссийскими санкциями многочисленные ограничения и барьеры, связанные с банковскими платежами, доставкой и страхованием грузов, самостоятельно и с большими издержками, что негативно сказывается на ценах и физической доступности товаров".

9 июня в Женеве состоялся очередной раунд консультаций Вершинина с подключением заинтересованных российских ведомств и компаний с делегацией ООН во главе с Генеральным секретарем Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребеккой Гринспан.