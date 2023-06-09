Биржевые цены на Аи-95 обновили очередной рекорд

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Биржевые цены на бензин продолжили умеренный рост на уходящей торговой неделе, увеличившись на 3-4%, свидетельствуют данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).

По итогам уходящей недели биржевая стоимость Аи-95 выросла на 3,74%, до 63876 руб./т, в очередной раз обновив исторический максимум. Цена Аи-92 на бирже увеличилась на 3,2%, до 56,093 тыс. руб./т, приблизившись таким образом к рекордному показателю, зафиксированному в сентябре 2021 года - 57,272 тыс. руб./т.

Биржевые цены на бензин перешли к активному росту с середины апреля. За почти два месяца стоимость Аи-92 в опте увеличилась на 20,6%, Аи-95 - на 24%.

Подъем биржевых цен на автомобильное топливо происходит на фоне продолжающихся ремонтов на отечественных НПЗ, роста спроса в рознице в связи с наступлением высокого сезона, а также планов по корректировке демпфера. Она ожидалась уже летом, однако была перенесена на сентябрь, сообщали источники "Интерфакса". По их данным, обсуждение корректировки параметров механизма затянулось, и с процедурной точки зрения ведомства не успевают согласовать и внести законопроект в Госдуму в такие сроки, чтобы он вступил в силу с 1 июля, как планировалось.

Ранее министр финансов Антон Силуанов заявлял, что топливный демпфер сейчас идет в маржу нефтепереработчиков, Минфин же "не может пройти мимо этого факта, надо корректировать". Чтобы исправить ситуацию, ведомство предложило снизить демпфер в два раза с июля 2023 по июль 2024 года. В результате такой корректировки выплаты нефтяникам из бюджета по демпферу снизятся на 30 млрд руб. в месяц. Отвечая на вопрос, за счет какого параметра в расчёте демпфера планируется корректировка этого механизма, Силуанов говорил: "Просто коэффициент 0,5".

В министерстве энергетики РФ отмечали, что следят за ситуацией на топливном рынке и при необходимости готовы ограничить экспорт моторного топлива. В поддержку этой инициативы высказывалась Федеральная антимонопольная служба (ФАС) - для защиты отечественного топливного рынка.

В антимонопольном ведомстве сообщили "Интерфаксу", что ситуация с обеспечением внутреннего рынка топливом находится под контролем. "В рамках биржевого комитета ФАС России рекомендовала нефтяным компаниям увеличить объем продаж бензина на бирже, особенно на АИ-95. Кроме того, прорабатываются меры увеличения обязательного объема продаж на бирже бензинов и дизельного топлива", - сообщили в ФАС

Вице-премьер РФ Александр Новак на прошлой неделе дважды проводил совещания с нефтяными компаниями и профильными ведомствами по теме реализации нефтепродуктов. На встрече 30 мая стороны обсудили рынок в целом, по ее итогам вице-премьер поручил производителям топлива обеспечить регулярные продажи бензина и дизельного топлива на бирже для обеспечения потребностей внутреннего рынка. 2 июня под председательством Новака прошло совещание по теме топливного демпфера.