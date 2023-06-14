ФАС потребовала от девяти нефтяных компаний увеличить объемы продаж бензинов на бирже

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Объем продаж бензина на бирже за последние пять месяцев снизился на 7,9%, что привело к формированию на внутреннем рынке неудовлетворенного спроса на АИ-92 и АИ-95 и существенному изменению оптовых (биржевых) цен на нефтепродукты, сообщила Федеральная антимонопольная служба (ФАС).

В связи с этим ведомство направило в адрес девяти нефтяных компаний письма с требованием об увеличении объемов продаж бензинов на бирже.

В случае невыполнения этого требования "служба может рассматривать такие действия как признаки нарушения закона о защите конкуренции и может возбудить антимонопольные дела", отмечают в ФАС.

Также прорабатывается повышение обязательного норматива продаж на бирже для нефтепродуктов.

Помимо этого, ФАС внимательно следит за ценообразованием на рынке нефтепродуктов в розничном сегменте. "В трех регионах территориальные органы ведомства уже начали применять меры антимонопольного реагирования - были направлены запросы информации участникам рынка в Ингушетии и Кабардино-Балкарии касательно цен на СУГ и в Крыму по бензинам", - уточнили в ведомстве.