Набиуллина заявила об отсутствии причин для включения России в списки FATF

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Нет объективных предпосылок для возможного включения России в серый или черный списки ФАТФ (Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег - Financial Action Task Force, FATF), такое решение может носить только политический характер, полагает глава Банка России Эльвира Набиуллина.

"В 2019 году была комплексная оценка российской антиотмывочной системы со стороны ФАТФ, и мы ее успешно прошли, получили достаточно высокие оценки. Эта система антиотмывочная продолжает эффективно работать. И, конечно, для того, чтобы включать в серый или черный список, нужны какие-то существенные структурные недостатки в функционировании этой антиотмывочной системы. На наш взгляд, никаких объективных причин для этого нет", - отметила она на брифинге по итогам заседания совета директоров ЦБ.

Набиуллина подчеркнула, что "если будет принято политически мотивированное решение, то, конечно, последствием может быть усложнение системы расчетов, потому что будет больше времени на комплаенс-процедуры в международных расчетах". "Последствия будут негативные от этого", - сказала она.

С 19 июня в Париже начнется планерная неделя ФАТФ. Пока никаких официальных заявлений о возможных шагах в отношении РФ не появлялось, однако в зарубежных СМИ в последнее время обсуждается вероятность рассмотрения ФАТФ вопроса о включении РФ в серый или черный списки.

Ранее, в феврале, на пленарном заседании ФАТФ уже было принято решение о приостановке членства РФ в этой организации. Тогда Росфинмониторинг заявлял, что это не влечет никаких обязательств и ограничений для финансовых институтов в России и за рубежом.

Россия была исключена из черного списка FATF в сентябре 2002 года после первой оценки соответствия российской системы ПОД/ФТ международным стандартам. После второй оценки в апреле 2003 года она с 19 июня того же года стала членом FATF. В 2008 году прошел третий раунд взаимной оценки соответствия российской системы ПОД/ФТ. С 2010 года Россия регулярно отчитывалась о прогрессе в совершенствовании национальной системы ПОД/ФТ на пленарных заседаниях FATF.

В серый список ФАТФ включает государства, находящиеся на усиленном мониторинге, в отношении которых организация призывает принять меры, направленные на минимизацию рисков, связанных с отмыванием доходов, финансированием терроризма. Сейчас в него входят Албания, Барбадос, Буркина Фасо, Гаити, Гибралтар, Демократическая Республика Конго, Иордания, Йемен, Каймановы острова, Ямайка, Мали, Мозамбик, Нигерия, ОАЭ, Панама, Сенегал, Южный Судан, Сирия, Танзания, Турция, Уганда, Филиппины, ЮАР.

Есть также список высокорискованных юрисдикций, так называемый "черный" список, в него включены страны, в отношении которых требуется принятие контрмер, это КНДР и Иран, и в отношении которых нужно применение усиленной должной осмотрительности, соразмерной рискам, это Мьянма.