FATF начинает пленарную неделю, статус России в организации под вопросом

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Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Пленарная неделя ФАТФ (Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег - Financial Action Task Force, FATF), в рамках которой группа может рассмотреть включение России в свои негативные списки, начинается в понедельник в Париже.

Заседания пройдут 19-23 июня.

Пока никаких официальных заявлений о потенциальных шагах в отношении РФ не появлялось, однако в зарубежных СМИ активно обсуждается информация о возможности включения России в "серый" или "черный" список ФАТФ. Косвенно это подтверждают и комментарии российских официальных лиц, которые сообщали о международных контактах в целях предотвращения изменения статуса РФ в ФАТФ.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявляла, что если такое решение будет принято, оно может носить только политический характер, потому что объективных причин для этого нет.

"В 2019 году была комплексная оценка российской антиотмывочной системы со стороны ФАТФ, и мы ее успешно прошли, получили достаточно высокие оценки. Эта система антиотмывочная продолжает эффективно работать. И, конечно, для того, чтобы включать в "серый" или "черный" список, нужны какие-то существенные структурные недостатки в функционировании этой антиотмывочной системы. На наш взгляд, никаких объективных причин для этого нет", - говорила она. Последствием может быть усложнение системы расчетов, отмечала также Набиуллина.

Россия старается всеми способами донести свою позицию в преддверии пленарного заседания ФАТФ, заявила Набиуллина. "Коммуникации пытаемся проводить какие только возможно, разъясняем нашу позицию", - сообщила она в преддверии начала пленарной недели.

Россия и ФАТФ

В феврале на пленарном заседании ФАТФ уже было принято решение о приостановке членства РФ в этой организации. Тогда Росфинмониторинг заявлял, что это не влечет никаких обязательств и ограничений для финансовых институтов в России и за рубежом.

Россия была исключена из "черного" списка FATF в сентябре 2002 года после первой оценки соответствия российской системы ПОД/ФТ международным стандартам. После второй оценки в апреле 2003 года страна с 19 июня того же года стала членом FATF. В 2008 году прошел третий раунд взаимной оценки соответствия российской системы ПОД/ФТ. С 2010 года Россия регулярно отчитывалась о прогрессе в совершенствовании национальной системы ПОД/ФТ на пленарных заседаниях FATF.

"Серый" и "черный" списки ФАТФ

В "серый" список ФАТФ включает государства, находящиеся на усиленном мониторинге, в отношении которых организация призывает принять меры, направленные на минимизацию рисков, связанных с отмыванием доходов, финансированием терроризма. Сейчас в него входят Албания, Барбадос, Буркина Фасо, Гаити, Гибралтар, Демократическая Республика Конго, Иордания, Йемен, Каймановы острова, Ямайка, Мали, Мозамбик, Нигерия, ОАЭ, Панама, Сенегал, Южный Судан, Сирия, Танзания, Турция, Уганда, Филиппины, ЮАР.

Есть также список высокорискованных юрисдикций, так называемый "черный" список, в него включены страны, в отношении которых требуется принятие контрмер - это КНДР и Иран, и в отношении которых нужно применение усиленной должной осмотрительности, соразмерной рискам (Мьянма).