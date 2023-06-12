Промышленность ФРГ может пострадать, если РФ и Украина не продлят договор о транзите газа

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Промышленности ФРГ может потребоваться сокращать свои мощности, если РФ и Украина не будут продлевать соглашение о транзите российского газа через украинскую территорию, заявил в понедельник глава Минэкономики Германии Роберт Хабек.

"По словам министра экономики Роберта Хабека, Германии, возможно, придется сворачивать или даже полностью выводить из эксплуатации свои промышленные мощности, если соглашение Украины с РФ о транзите газа, истекающее в конце следующего года, не продлят", - информирует Bloomberg.

Выступая на экономической конференции в Бад-Зарове, Хабек напомнил правило, что в случае перебоев со снабжением газом Восточной Европы ФРГ придется делиться своим газом с восточноевропейскими потребителями, и немецкая индустрия может столкнуться с нехваткой газа.

Как он подчеркнул, "безопасного сценария развития событий нет".

Хабек отметил, что в нынешних условиях такие источники поступления газа, как строящийся на севере ФРГ терминал СПГ, могут сыграть решающую роль в обеспечении энергией восточной Германии и стран Восточной Европы.

В 2022 году из-за непростой ситуации с поставками газа правительствам стран ЕС, по некоторым данным, пришлось направить $646 млрд евро на помощь компаниям и рядовым жителям Евросоюза.