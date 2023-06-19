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В ЕС заявили о продолжении реализации программы по сокращению зависимости от газа из РФ

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Совет ЕС по энергетике, состоявшийся в понедельник в Люксембурге, позволил рассмотреть готовность Евросоюза к зиме и безопасность энергоснабжения, заявила член Еврокомиссии (ЕК) по энергетике Кадри Симсон.

Она сообщила на итоговой пресс-конференции, что продолжается реализация программы ЕС по обеспечению энергетической независимости REPowerEU и "продолжается сокращение поставок российского газа".

"Рынок СПГ продолжает восполнять большую часть дефицита, образовавшегося в результате сокращения трубопроводных потоков из России. Российский импорт СПГ остается ограниченным, и со временем появится больше возможностей для его дальнейшего сокращения", - сказала еврокомиссар.

Она приветствовала "инициативы различных правительств, призывающие их компании не подписывать никаких новых контрактов на российский СПГ".

Симсон проинформировала министров энергетики стран ЕС об итогах первого тендера по инструменту совместных закупок газа AggregateEU, который собрал предложений на 11,6 млрд куб. м в европейских точках доставки.

Представитель ЕК дала позитивную оценку мерам ЕС по скоординированному сокращению спроса на газ. "С августа прошлого года по март этого года мы сэкономили 53 млрд куб. м, - продолжила Симсон. - Под председательством Швеции (в Совете ЕС - ИФ) мы очень быстро продлили цель по сокращению спроса на газ до марта 2024 года. Это поможет нам сэкономить дополнительно 60 млрд куб. м природного газа".

Еврокомиссар также подчеркнула, что запасы газа в хранилищах находятся на рекордно высоком уровне - 72%". "Мы находимся на пути к достижению цели в 90% задолго до ноября", - добавила она.

Симон отметила "общее мнение (членов Совета ЕС - ИФ), что политика, согласованная в прошлом году, была необходима для разрядки на рынках и сдерживания волатильности цен на газ".

"Мы видим, что в последнее время рынки демонстрируют некоторую волатильность, и это должно напомнить нам о необходимости сохранять бдительность, поскольку глобальный баланс спроса и предложения остается очень напряженным. Вот почему, еще раз, ускорение развертывания возобновляемых источников энергии так важно для энергетической безопасности Европы", - подчеркнула еврокомиссар по энергетике.

Евросоюз Россия
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