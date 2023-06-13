Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:47

Дефицит бюджета США за восемь месяцев финансового года вырос в 2,7 раза

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Профицит госбюджета США в мае составил $240,348 млрд, что в 3,6 раза превышает показатель за тот же месяц прошлого года ($66,223 млрд), сообщило министерство финансов страны.

Доходы бюджета упали на 21% - до $307,487 млрд.

Расходы увеличились на 20,3% и составили $547,835 млрд. В основном повысились затраты в рамках программы медицинского страхования Medicare и в системе социального страхования.

За восемь месяцев 2023 финансового года, который начался 1 октября, отрицательное сальдо бюджета США увеличилось в 2,7 раза относительно аналогичного периода годом ранее - до $1,165 трлн.

Объем поступлений в бюджет США с начала текущего фингода сократился на 11,3%, составив $2,994 трлн. При этом расходы выросли на 9,4% и достигли $4,159 трлн.

Как сообщалось ранее, отрицательное сальдо госбюджета США по итогам 2022 фингода сократилось вдвое и составило $1,375 трлн.

Рекордный размер дефицита в $3,1 трлн был зафиксирован в стране по итогам 2020 фингода. С профицитом бюджет США последний раз был сведен в 2001 фингоду.

США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Опрос предпринимателей показал возвращение оптимистического отношения к перспективам

Фондовые индексы США выросли в понедельник

Фондовые индексы США выросли в понедельник

Промышленность ФРГ может пострадать, если РФ и Украина не продлят договор о транзите газа

В ЕС изучают возможности хранить газ в ПХГ на Украине

Завершилось плановое обслуживание газопровода "Турецкий поток"

Владелец брендов Zewa и Libresse передал предприятия в управление российским акционерам

Владелец брендов Zewa и Libresse передал предприятия в управление российским акционерам

Заявление Банка России: Ставка собирается в путь

"Яндекс" присоединит несколько "дочек" для упрощения корпоративной структуры

"Яндекс" присоединит несколько "дочек" для упрощения корпоративной структуры

Биржевые цены на Аи-95 обновили очередной рекорд

ЦБ отметил, что уровень продаж валютной выручки экспортерами остается высоким

ЦБ отметил, что уровень продаж валютной выручки экспортерами остается высоким
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });