Дефицит бюджета США за восемь месяцев финансового года вырос в 2,7 раза

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Профицит госбюджета США в мае составил $240,348 млрд, что в 3,6 раза превышает показатель за тот же месяц прошлого года ($66,223 млрд), сообщило министерство финансов страны.

Доходы бюджета упали на 21% - до $307,487 млрд.

Расходы увеличились на 20,3% и составили $547,835 млрд. В основном повысились затраты в рамках программы медицинского страхования Medicare и в системе социального страхования.

За восемь месяцев 2023 финансового года, который начался 1 октября, отрицательное сальдо бюджета США увеличилось в 2,7 раза относительно аналогичного периода годом ранее - до $1,165 трлн.

Объем поступлений в бюджет США с начала текущего фингода сократился на 11,3%, составив $2,994 трлн. При этом расходы выросли на 9,4% и достигли $4,159 трлн.

Как сообщалось ранее, отрицательное сальдо госбюджета США по итогам 2022 фингода сократилось вдвое и составило $1,375 трлн.

Рекордный размер дефицита в $3,1 трлн был зафиксирован в стране по итогам 2020 фингода. С профицитом бюджет США последний раз был сведен в 2001 фингоду.