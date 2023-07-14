Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:29

Дефицит бюджета США за девять месяцев финансового года вырос в 2,7 раза

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Дефицит госбюджета США в июне составил $227,768 млрд, что в 2,6 раза выше показателя за тот же месяц прошлого года ($88,842 млрд), сообщило министерство финансов страны.

Доходы бюджета уменьшились на 9,2% - до $418,317 млрд.

Расходы увеличились на 17,6% и составили $646,085 млрд.

За девять месяцев 2023 финансового года, который начался 1 октября, отрицательное сальдо бюджета США составило $1 трлн 392,64 млрд по сравнению с $515,067 млрд годом ранее.

Объем поступлений в бюджет США с начала текущего фингода сократился на 11%, до $3,413 трлн. При этом расходы выросли на 10%, достигнув $4,805 трлн.

Как сообщалось ранее, отрицательное сальдо госбюджета США по итогам 2022 фингода сократилось вдвое и составило $1,375 трлн.

Рекордный размер дефицита в $3,1 трлн был зафиксирован в стране по итогам 2020 фингода. С профицитом бюджет США последний раз был сведен в 2001 фингоду.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Фондовые индексы США уверенно выросли благодаря сигналам ослабления инфляционного давления

Фондовые индексы США уверенно выросли благодаря сигналам ослабления инфляционного давления

Глава ЕК заявила, что Россия несет ответственность за продление зерновой сделки

Глава ЕК заявила, что Россия несет ответственность за продление зерновой сделки

Франция в ближайшие семь лет потратит на оборону рекордные 413,3 млрд евро

Новак заявил, что компании будут сами решать, сокращать добычу или экспорт нефти в августе

Новак заявил, что компании будут сами решать, сокращать добычу или экспорт нефти в августе

Windfall tax для компаний с резко просевшей прибылью и без дивидендов будет льготным

ЦБ сообщил о снижении внешнего долга России во II кв. на $7,096 млрд

ОПЕК сохранила оценку роста поставок жидких углеводородов из стран не-ОПЕК в 2023 году

ОПЕК сохранила оценку роста поставок жидких углеводородов из стран не-ОПЕК в 2023 году

Страны ОПЕК в июне увеличили добычу нефти на 90 тыс. б/с - до 28,2 млн б/с

"Домодедово" перевело все международные рейсы в новый сегмент терминала

"Домодедово" перевело все международные рейсы в новый сегмент терминала
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });