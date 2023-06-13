Бюджет в 2022 году получил от "Роснефтегаза" 142,8 млрд рублей дивидендов

Госхолдинг стал вторым по величине плательщиком дивидендов государству

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Госхолдинг "Роснефтегаз", через который государство владеет долями в нескольких крупных компаниях, в 2022 году стал вторым по величине плательщиком дивидендов в федеральный бюджет.

Сведения о поступлении дивидендов от компаний с госучастием за прошлый год раскрыты в заключении о результатах проверки исполнения Росимуществом закона о бюджете на 2022-2024 годы, опубликованном Счетной палатой.

Всего государство получило в 2022 году в виде дивидендов 753 млрд рублей - на 8,7% больше, чем было заложено в прогнозе, хотя целый ряд компаний, на поступления от которых рассчитывал бюджет, получили убыток или не распределяли прибыль. Главным фактором превышения прогноза стала выплата "Газпромом" промежуточных дивидендов за первое полугодие 2022 года. Дивиденды от "Газпрома" на 463,6 млрд рублей обеспечили более половины - 61,6% - поступлений в бюджет по этой статье, говорится в заключении.

"Роснефтегаз" в 2022 году заплатил 142,8 млрд рублей в бюджет, говорится в документе, это 19% от общего показателя. В том числе 101,2 млрд рублей госхолдинг перечислил в виде промежуточных дивидендов.

Далее в списке крупнейших плательщиков следуют "Транснефть", "РусГидро", АО "КТК-Р", "ДОМ.РФ", "Зарубежнефть", "Ростелеком", "Башкирская содовая компания", "Гознак", НМТП, "Росзарубежнефть".

"Роснефтегаз" аккумулирует дивиденды на пакеты акций "Роснефти", "Газпрома" и "Интер РАО". Президентским указом от 2012 года "Роснефтегаз" определен в числе стратегических инвесторов в ТЭК, однако периодически направляет деньги и на другие приоритетные цели (создание авиадвигателей, строительство электростанций в Калининградской области, дальневосточной верфи "Звезда" и др.).

Государство владеет 100% "Роснефтегаза", и на фондовый рынок его дивиденды не влияют, но интерес к выплатам холдинга традиционно был высок - в частности, из-за не всегда удачных попыток правительства поднять прибыль АО в бюджет. По состоянию на конец 2020 года нераспределенная прибыль "Роснефтегаза" равнялась 561 млрд рублей, более поздние данные не публиковались.