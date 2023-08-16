Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:37

Число акционеров "Роснефти" за два года выросло почти в 4,5 раза

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Общее число акционеров ПАО "НК "Роснефть" на конец первого полугодия достигло почти 900 тысяч, что почти в 4,5 раза больше в сравнении с показателем на середину 2021 года, сообщила компания.

"Роснефть" 15 августа завершила выплату дивидендов по итогам 2022 года, утвержденных на годовом собрании акционеров 30 июня 2023 года в размере 17 рублей 97 копеек на одну акцию. Общая сумма выплат составила 190,4 млрд рублей. Дивиденды перечислены держателям 99,98% акций общества, уточнила НК.

Учитывая выплату промежуточных дивидендов из прибыли за I полугодие 2022 года, суммарный дивиденд на акцию за 2022 год составляет 38 рублей 36 копеек, а общая сумма средств на выплату - 406,5 млрд рублей, что соответствует 50% консолидированной чистой прибыли по стандартам МСФО за 2022 год, относящейся к акционерам НК.

Крупнейшими акционерами "Роснефти" являются государственное АО "Роснефтегаз" (40,4%), BP Russian Investments Limited (19,75%), катарская QH Oil Investments LLC (18,46%), еще 9,6% принадлежат "РН-НефтьКапиталИнвест", а 0,76% - ООО "РН-Капитал". В начале 2022 года ВР заявляла, что выйдет из участия в "Роснефти", но пока сообщений о факте продажи британской компанией своей доли не было. В феврале главный исполнительный директор "Роснефти" Игорь Сечин напоминал, что BP до сих пор остается "теневым акционером", не участвует в работе органов управления, но сохраняет все права и дивиденды.

ВР Игорь Сечин Роснефтегаз Роснефть
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Hugo Boss продаст бизнес в России и переориентируется на оптовые продажи

Hugo Boss продаст бизнес в России и переориентируется на оптовые продажи

"Рособоронэкспорт" не видит потребности в импорте боеприпасов в Россию

Brent подешевела до $84,64 за баррель

Российская "дочка" Syngenta с 1 сентября повысит цены на 12%

Российская "дочка" Syngenta с 1 сентября повысит цены на 12%

Пошлина на экспорт пшеницы из России с 16 августа повысилась на 27,2%

Пошлина на экспорт пшеницы из России с 16 августа повысилась на 27,2%

Red Wings починила оба Boeing 777 и вернется к обычному расписанию со среды

Власти обсуждают с экспортерами меры по стабилизации рубля

ЦБ РФ повысил ставку до 12%, допускает возможность ужесточения ДКП. Обобщение

ЦБ РФ повысил ставку до 12%, допускает возможность ужесточения ДКП. Обобщение

Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за задержек рейсов Red Wings

Курс рубля умеренно укрепился после внеочередного повышения ставки ЦБ

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });