Число акционеров "Роснефти" за два года выросло почти в 4,5 раза

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Общее число акционеров ПАО "НК "Роснефть" на конец первого полугодия достигло почти 900 тысяч, что почти в 4,5 раза больше в сравнении с показателем на середину 2021 года, сообщила компания.

"Роснефть" 15 августа завершила выплату дивидендов по итогам 2022 года, утвержденных на годовом собрании акционеров 30 июня 2023 года в размере 17 рублей 97 копеек на одну акцию. Общая сумма выплат составила 190,4 млрд рублей. Дивиденды перечислены держателям 99,98% акций общества, уточнила НК.

Учитывая выплату промежуточных дивидендов из прибыли за I полугодие 2022 года, суммарный дивиденд на акцию за 2022 год составляет 38 рублей 36 копеек, а общая сумма средств на выплату - 406,5 млрд рублей, что соответствует 50% консолидированной чистой прибыли по стандартам МСФО за 2022 год, относящейся к акционерам НК.

Крупнейшими акционерами "Роснефти" являются государственное АО "Роснефтегаз" (40,4%), BP Russian Investments Limited (19,75%), катарская QH Oil Investments LLC (18,46%), еще 9,6% принадлежат "РН-НефтьКапиталИнвест", а 0,76% - ООО "РН-Капитал". В начале 2022 года ВР заявляла, что выйдет из участия в "Роснефти", но пока сообщений о факте продажи британской компанией своей доли не было. В феврале главный исполнительный директор "Роснефти" Игорь Сечин напоминал, что BP до сих пор остается "теневым акционером", не участвует в работе органов управления, но сохраняет все права и дивиденды.