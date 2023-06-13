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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:28

Oracle увеличила годовую выручку до рекордных $50 млрд

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Американская Oracle Corp., один из крупнейших мировых производителей программного обеспечения, в четвертом квартале 2023 финансового года нарастила выручку и скорректированную прибыль на акцию лучше прогнозов рынка. Годовая выручка компании увеличилась на 18%, до рекордных $50 млрд.

Годовая чистая прибыль Oracle составила $8,5 млрд, или $3,07 на акцию, против $6,72 млрд, или $2,41 на акцию, годом ранее.

За квартал, который завершился 31 мая, чистая прибыль компании составила $3,32 млрд, или $1,19 в расчете на акцию, по сравнению с $3,19 млрд, или $1,16 на акцию, годом ранее.

Скорректированная прибыль составила $1,61 в расчете на акцию по сравнению с $1,54 на акцию годом ранее.

Выручка Oracle увеличилась на 17%, до $13,84 млрд.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали скорректированную прибыль на акцию на уровне $1,58 при выручке $13,74 млрд.

Выручка крупнейшего для Oracle подразделения облачных услуг и лицензионной поддержки повысилась на 23%, до $9,37 млрд.

Доходы от продажи лицензий снизились на 15%, до $2,15 млрд, от продажи оборудования - на 1%, до $850 млн. Выручка Oracle от продажи услуг взлетела на 76%, до $1,47 млрд.

Совет директоров объявил квартальные дивиденды в размере $0,4 на акцию.

За последний год капитализация Oracle выросла на 81,8% - до $296,57 млрд.

Oracle США
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