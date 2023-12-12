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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:33

Oracle увеличила выручку во II финквартале на 5%, чуть хуже прогноза

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Американская Oracle Corp., один из крупнейших мировых производителей программного обеспечения, увеличила выручку во втором квартале 2024 финансового года на 5%, однако показатель оказался хуже ожиданий рынка.

Как говорится в пресс-релизе компании, выручка по итогам квартала, завершившегося 30 ноября, составила $12,94 млрд по сравнению с $12,28 млрд за второй квартал предыдущего фингода. Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали этот показатель на уровне $13,05 млрд.

Чистая прибыль Oracle в минувшем квартале составила $2,5 млрд, или $0,89 в расчете на акцию, по сравнению с $1,74 млрд, или $0,63 на акцию, годом ранее.

Прибыль без учета разовых факторов составила $1,34 на акцию при консенсус-прогнозе рынка на уровне $1,33 на акцию.

Выручка подразделения облачных услуг и лицензионной поддержки Oracle в прошедшем финквартале выросла на 12% - до $9,64 млрд. В частности, выручка облачных сервисов (IaaS и SaaS) подскочила на 25%, до $4,8 млрд.

"Спрос на нашу облачную инфраструктуру и услуги в сфере генеративного искусственного интеллекта растет астрономическими темпами", - сказала главный исполнительный директор Oracle Сафра Кац.

Между тем доходы от продажи лицензий (облачных и для локальных ПК) упали на 18%, составив $1,18 млрд. Выручка от продажи оборудования понизилась на 11%, - до $756 млн, от продажи услуг - сократилась на 2%, составив $1,37 млрд.

Компания ожидает роста выручки на 6-8% в текущем финквартале. Аналитики в среднем прогнозируют показатель на уровне $13,3 млрд, что предусматривает рост примерно на 7,5%.

По итогам второго финквартала Oracle выплатит дивиденды в размере 40 центов на акцию против 32 центов на акцию годом ранее. Выплата состоится 25 января, реестр акционеров закрывается 11 января.

Акции компании упали на 8,8% на дополнительных торгах в понедельник. С начала текущего года их стоимость подскочила на 41%, до $311,22 млрд.

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