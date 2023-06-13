Евро поднялся выше 90 руб. впервые с 28 апреля

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Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Евро и доллар активно укрепляются на Московской бирже во вторник утром, евро поднялся выше 90 рублей впервые с 28 апреля, доллар торгуется по направлению к 84 руб.

Курс евро составил 89,94 руб./EUR1 в 10:11 по московскому времени, что на 96,75 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Чуть ранее в ходе торгов евро достигал отметки 90,1 руб. Доллар США стоил 83,28 руб./$1, подорожав на 64,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 78,88 копейки - до 86,27 рубля.

"Рубль сегодня утром на Московской бирже вернулся к снижению и дешевеет к доллару, евро и китайскому юаню. Российская валюта показывает наибольшую слабость по отношению к европейской в связи с силой последней на Forex перед ожидаемым на этой неделе повышением процентных ставок ЕЦБ", - подчеркивает аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова.

"Очень тревожит рубль. В пятницу падение рубля прекратилось на жесткой риторике Банка России, который грозится повысить ставку. Однако сегодня девальвационные процессы возобновились. С утра российская валюта теряла к доллару около 0,7%. Пара "доллар-рубль" приближается к сопротивлению 83,5 руб./$1. Если оно будет пробито, то паре откроется дорога на 90 руб./$1. Есть небольшая надежда, что экспортеры воспользуются выгодным для них курсом и увеличат продажу валютной выручки", - отмечает руководитель отдела инвестиционного консультирования "Алор Брокер" Алексей Антонов.