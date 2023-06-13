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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:21

Доллар поднялся выше 84 руб. впервые с 4 апреля 2022 года

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Доллар США и евро активно растут в ходе торгов на Московской бирже во вторник. Доллар превысил 84 руб. впервые более чем за год (с 4 апреля 2022 года), евро торгуется недалеко от отметки в 91 руб.

Курс доллара в 12:02 по московскому времени составил 84,05 руб./$1, прибавив 1,42 рубля к уровню закрытия предыдущего дня. Евро при этом торговался на отметке 90,86 руб./EUR1 - плюс 1,89 рубля к уровню предыдущего закрытия. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) выросла на 1,63 рубля - до 87,12 рубля.

"Рубль на прошлой неделе слабел. Последние геополитические новости и нестабильная ситуация на рынке нефти оказывают давление на рубль. Рост объемов продаж юаней по бюджетному правилу пока не препятствует ослаблению рубля, а итоги заседания ЦБ РФ нейтральны для курса. Риски роста курса пары "доллар-рубль" к 84 руб./$1 сохраняются", - отмечают аналитики банка "Санкт-Петербург".

МосБиржа США
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