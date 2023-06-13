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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:21

Американский сервис доставки еды Grubhub сократит штат на 15%

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Американский сервис доставки еды Grubhub Inc. планирует уволить примерно 15% сотрудников для снижения расходов и поддержания конкурентоспособности, сообщает The Wall Street Journal.

Издание ссылается на письмо главного исполнительного директора компании Говарда Мигдала, в котором говорится о сокращении около 400 рабочих мест.

"Хотя наш бизнес вырос по сравнению с допандемийным уровнем 2019 года, наши операционные расходы и затраты на персонал повышались более высокими темпами", - пишет Мигдал.

Сейчас в Grubhub, которая принадлежит нидерландскому оператору сервиса доставки еды Just Eat Takeaway.com NV, работает около 2,8 тысячи человек.

Представители Grubhub отказались от комментариев.

По оценкам аналитиков, Grubhub, которая ранее являлась лидером в сфере доставки еды в США, сейчас занимает третье место после DoorDash и Uber Eats. В 2022 году компания заключила соглашение с Amazon.com, которое включило сервис доставки еды в число доступных опций для клиентов Prime. На прошлой неделе компании объявили о продлении еще на один год этой сделки, которая позволяет клиентам Prime пользоваться услугой бесплатной доставки еды из сотен тысяч ресторанов, с которыми работает Grubhub.

Котировки акций Just Eat Takeaway растут на 3,7% в начале торгов во вторник.

Grubhub США Just Eat Takeaway Говард Мигдал Нидерланды
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