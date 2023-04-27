Dropbox сократит 16% штата на фоне прихода "эры искусственного интеллекта"

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Американская Dropbox Inc., создатель одноименного облачного сервиса по хранению данных, планирует уволить 500, или около 16%, сотрудников. Об этом сообщил гендиректор Дрю Хьюстон в электронном письме персоналу. Текст письма приводится на сайте компании.

По словам CEO, компания прибыльна, но рост бизнеса замедляется. "Отчасти это связано с естественным выходом на зрелый уровень существующих направлений нашей деятельности, а в последнее время на наших клиентов и, как следствие, на нас давят трудности, связанные со спадом экономической активности, - отметил глава компании. - В результате некоторые инвестиции, ранее приносившие положительную доходность, перестали быть жизнеспособными".

Также в числе причин замедления роста Хьюстон назвал наступление эры искусственного интеллекта, которое требует от сотрудников другого набора навыков.

Dropbox намерена "стратегически реинвестировать" сэкономленные в результате сокращения штата средства в проекты, направленные на дальнейшее развитие бизнеса, говорится в сообщении компании на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) США.

Расходы в связи с увольнениями оцениваются в $37-42 млн и, как ожидается, будут отнесены преимущественно на второй квартал.

Акции Dropbox дешевеют на торгах в четверг на 2%. За последние три месяца рыночная стоимость компании сократилась на 12,4%.