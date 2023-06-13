Страны ОПЕК в мае снизили добычу нефти на 460 тысяч б/с

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Страны ОПЕК в мае снизили добычу нефти на 464 тысячи баррелей в сутки к апрелю - до 28,065 млн б/с, говорится в ежемесячном отчете ОПЕК.

По расчетам "Интерфакса", таким образом, страны ОПЕК, участвующие в соглашении ОПЕК+, добывали на 1,9 млн б/с меньше, чем им разрешено по квотам.

Однако, в апреле ряд стран ОПЕК объявили, что дополнительно к квотам снизят свою добычу еще на 1 млн б/с с мая и будут держать ее на таком уровне до конца 2023 года: Саудовская Аравия - на 500 тысяч б/с, ОАЭ - на 144 тысячи б/с, Ирак - на 211 тысяч б/с, Кувейт - на 128 тысяч б/с, Алжир - на 48 тысяч б/с, Габон - на 8 тысяч б/с.

В целом, согласно расчетам, эти страны в мае снизили добычу на 1 млн б/с, но большее снижение производства Ираком было нивелировано нескольким превышением добычи Алжиром, Габоном и ОАЭ.

Таким образом, в мае добыча стран ОПЕК была ниже разрешенного уровня добычи (с учетом добровольных ограничений) почти на 900 тысяч б/с.

По-прежнему, существенно отстает от разрешенного уровня добыча Нигерия (-470 тысяч б/с), хотя она и нарастила производство на 170 тысяч б/с к апрелю. Также ниже плана на 310 тысяч б/с добывала в мае Ангола, хотя и увеличила производство к апрелю на 54 тысячи б/с, Экваториальная Гвинея в мае добывала на 65 тысяч б/с ниже разрешенного уровня, Конго - на 45 тысяч б/с.