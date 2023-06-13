Индекс МосБиржи обновил максимум с апреля 2022 года

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ к вечеру во вторник продолжает постепенный подъем по большинству рублевых blue chips на фоне ослабления рубля и позитивных сигналов с внешних фондовых площадок, подогретых статистикой о замедлении инфляции в США, что повышает вероятность паузы в ужесточении монетарной политике Федрезерва. Индекс МосБиржи превысил рубеж 2750 пунктов, обновив максимум с начала апреля 2022 года, лидерами роста выступают расписки Ozon.

К 16:35 индекс МосБиржи составил 2751,09 пункта (+1,6%), индекс РТС - 1034,56 пункта (+0,2%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 3,8%.

Доллар подскочил до 83,77 рубля (+1,14 рубля), максимум сделок - 84,15 руб./$1.

Подорожали расписки OZON (+3,8%), акции Polymetal (+3,4%), "ЛУКОЙЛа" (+3,2%), расписки TCS Group (+2,7%), бумаги "НЛМК" (+2,5%), "Роснефти" (+2,5%), "НОВАТЭКа" (+2,5%), "ММК" (+2,4%), "Газпром нефти" (+1,6%), "Газпрома" (+1,5%), "Магнита" (+1,4%), "Татнефти" (+1,3%), "Норникеля" (+1,2%), АФК "Система" (+1,1%), "Яндекса" (+1,1%), "АЛРОСА" (+1%), "Аэрофлота" (+0,9%), ВТБ (+0,8%), Сбербанка (+0,6% и +0,7% "префы"), "Северстали" (+0,6%), "Сургутнефтегаза" (+0,6% и +1,5% "префы"), "РусГидро" (+0,6%), "Московской биржи" (+0,3%), "МТС" (+0,3%), "Интер РАО" (+0,1%).

Акционеры "Северстали" на годовом собрании 9 июня одобрили рекомендацию не выплачивать дивиденды по итогам 2022 года, сообщила во вторник компания. "Северсталь" не выплачивает дивиденды с III квартала 2021 года.

Подешевели акции UC Rusal (-0,1%).

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций РФ продолжает стремиться вверх благодаря корпоративным историям, индекс МосБиржи поддерживается ослаблением рубля, перед которым открыты новые горизонты снижения. В частности, доллар после закрепления выше 82,5 руб. может взять курс на 85 руб., а далее продолжить рост в район 90 руб. и выше. Важные поддержки, которые могут изменить краткосрочную и среднесрочную картину, находятся на уровнях 78 руб./$1 и 74,5 руб. соответственно, полагает аналитик.

Расписки "РусАгро" (+2,8% во вторник) в июне пытаются развить рост, несмотря на отказ от дивидендов за 2022 год. Не исключено, что интерес к компании поддерживается ожиданиями новостей о редомициляции. Кроме того, менеджмент "РусАгро" ранее сообщал о приоритете восстановления прав инвесторов и получении дивидендов, о решении по которым может быть объявлено в ближайшие месяцы.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI ускорили восходящую коррекцию, отступив от поддержек $71,5 и $67 за баррель соответственно, продолжая торговлю в среднесрочном диапазоне, отмечает аналитик.

На зарубежных фондовых площадках во вторник наблюдается сдержанный оптимизм перед важными событиями в США, которые могут повлиять на динамику финансовых рынков в ближайшие недели. На рынке акций РФ девальвационный фактор остается позитивным драйвером для российских экспортеров, наряду с дивидендными ожиданиями. Кроме того, инвесторы в РФ ждут новостей по редомициляции многих компаний, зарегистрированных за рубежом, полагает Кожухова.

По словам аналитика ФГ "Финам" Ксении Лапшиной, на внешних фондовых площадках инвесторы рассчитывают на то, что Федрезерв на этой неделе объявит о завершении цикла повышения ставки, однако такие ожидания могут быть преждевременны. "Даже если в этот раз ФРС возьмет паузу, ее риторика может остаться весьма жесткой, чтобы не дать рынкам "расслабиться". При этом макроэкономические данные свидетельствуют о том, что американская экономика остается сильной и стойко переносит ужесточение монетарных условий", - отмечает аналитик.

Нефть накануне упала на фоне опасений, что спрос будет восстанавливаться не так быстро из-за медленного улучшения китайской экономики, что приведет к сокращению поставок. Goldman Sachs понизил прогнозы по нефти Brent и WTI на конец 2023 года.

В Китае ЦБ снизил ставку семидневного обратного РЕПО на 10 б.п., до 1,9%. На этом фоне доходность 10-летних гособлигаций КНР опустилась до 2,88%, что является минимумом за 10 лет. Ожидается, что ключевая ставка НБК тоже в ближайшее время может быть понижена - власти КНР предпринимают все больше мер для поддержки национальной экономики, которая не полностью оправдывает ожидания с точки зрения темпов восстановления, отмечает аналитик.

Российский рынок акций после длинных выходных открылся уверенным ростом по индексу МосБиржи на фоне ослабления рубля (доллар впервые с начала апреля 2022 года превысил 84 руб. за доллар). По индексу МосБиржи сохраняется среднесрочный растущий тренд, причем ситуация выглядит весьма благоприятно: нет ни перекупленности, ни перепроданности. Сопротивлением для индекса выступает уровень 2750 пунктов, а поддержкой - уровень 2650 пунктов, куда индекс МосБиржи может просесть в случае эскалации геополитической напряженности, полагает Лапшина.

По оценке ведущего аналитика по глобальным исследованиям "Открытие Инвестиции" Андрея Кочеткова, слабый рубль определил позитивный настрой на рынке акций РФ во вторник. При этом акции нефтяников смогли проигнорировать падение цен на нефть, так как слабый рубль компенсирует эту неприятность.

"По сути, все бумаги экспортных компаний пользуются спросом, так как слабый рубль увеличивает рублевую выручку компаний, у которых основные расходы в рублевой зоне. Впрочем, нефть также дорожает с утренних часов и уже торгуется выше $74 за баррель Brent", - отмечает аналитик.

В США вышла статистика о замедлении потребительской инфляции в мае, данные могут стать ориентиром для Федрезерва, который примет решение по ставке 14 июня. Поддержку внешним фондовым площадкам также оказало решение Народного банка Китая снизить ставку обратного РЕПО на 10 базисных пунктов, до 1,9%, считает эксперт.

"Это пока малый шаг, но для многих инвесторов это стало сигналом о готовности китайского регулятора приступить к стимулам. Дополнительные надежды связаны с американской инфляцией - при ее замедлении у ФРС не остается поводов для новых повышений ставок. У ЕЦБ также появляется слишком много поводов задуматься, поскольку статистика портится месяц от месяца", - полагает Кочетков.

Ежемесячный доклад ОПЕК показал улучшение прогноза роста спроса в текущем году с 2,33 млн б/с до 2,35 млн б/с. В докладе отмечается рост неопределённости, но похоже, альянс пока не считает ее критичной для спроса. При этом добыча в ОПЕК сокращается. В мае суточная добыча упала на 464 тыс. баррелей. Прогноз роста китайского спроса повышен с 800 тыс. б/с до 840 тыс. б/с, отмечает аналитик.

По оценке руководителя направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексея Антонова, одним из поводов падения нефти в начале недели стало понижение прогноза цен на конец года от Goldman Sachs - инвестбанк теперь ожидает, что в 2024 год рынок войдет с ценами на нефть по $86 за баррель, что на $9 ниже предыдущей оценки. Однако есть уверенность, что до конца текущего года банк еще неоднократно поменяет свой прогноз, предупредил эксперт.

Во вторник нефть пытается отскочить вверх, однако если рынок не удержит уровень $72 за баррель, то следующей целью снижения станет район $68 за баррель Brent, полагает Антонов.

В минувшую пятницу падение рубля локально было остановлено жесткой риторикой Банка России, который дал сигнал на вероятное повышение ставки в июле, однако во вторник девальвационные процессы возобновились: доллар уже превысил 83 руб. Если сопротивление 83,5 руб. будет пробито, то паре откроется дорога на 90 руб., считает эксперт "Алор брокера".

В мире

В понедельник в Европе индексы акций выросли на 0,1-0,9% впервые за четыре дня, в США индексы прибавили 0,6-1,5% в ожидании итогов заседаний центральных банков США, еврозоны и Японии.

Во вторник в Азии также преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei вырос на 1,8%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,2%, южнокорейский Kospi - на 0,3%, китайский Shanghai Composite вырос на 0,2%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,6%), "плюсуют" Европа (индексы FTSE, CAC 40, DAX растут на 0,3-0,6%) и Штаты (индексы растут на 0,4-0,6%).

Народный банк Китая во вторник предоставил банкам 2 млрд юаней ($279,7 млн) в рамках семидневных операций обратного РЕПО для обеспечения достаточной ликвидности в банковской системе. При этом ставка по этим операциям была снижена до 1,9% годовых. До этого она находилась на уровне 2% с августа 2022 года.

Потребительские цены в Германии, гармонизированные со стандартами Евросоюза, в мае увеличились на 6,3% в годовом выражении, свидетельствуют окончательные данные Федерального статистического управления страны (Destatis). Таким образом, темпы инфляции замедлились по сравнению с 7,6% в апреле. Данные совпали как с предварительной оценкой, так и с консенсус-прогнозами аналитиков.

По данным Минтруда США, потребительские цены (индекс CPI) в стране в мае выросли на 4% в годовом выражении. Инфляция замедлилась по сравнению с 4,9% в апреле и достигла минимума с марта 2021 года. Опрошенные Bloomberg аналитики ожидали инфляцию на уровне 4,1%.

Итоги двухдневного заседания ФРС будут подведены в среду, с большой вероятностью регулятор сохранит неизменной базовую процентную ставку на уровне 5-5,25%, отмечает Market Watch.

Нефть

На нефтяном рынке во вторник цены корректируются после обвала накануне из-за опасений за дальнейший спрос на сырье.

Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 16:35 во вторник составила $74,05 за баррель (+3,1% и -3,9% в понедельник), июльская цена WTI - $69,15 за баррель (+3% и -4,4% накануне).

По итогам прошлой недели Brent подешевела на 1,8%, WTI - на 2,2%.

Аналитики Goldman Sachs понизили прогноз стоимости нефти марки Brent на декабрь до $86 с $95 за баррель ввиду "значительно большего, чем прогнозировалось, предложения со стороны Ирана и России", сообщает MarketWatch.

Кроме того, понижен прогноз цены барреля Brent в целом на 2023 год до $82 с $88 и на 2024 год - до $91 с $99, барреля WTI на декабрь 2023 года - до $81 с $89, на 2023 год - до $77 с $82, на 2024 год - до $86 с $94.

Citigroup между тем подтвердил прогноз стоимости Brent на уровне $83 за баррель в третьем квартале и $79 в четвертом.

На бирже

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции ПАО "Россети Кубань" (+34%), Росдорбанка (+22,2%), ПАО "Центр международной торговли" (+17,8% и +10,8% "префы"), ПАО "ТНС энерго" (+13,2%), расписки Fix Price (+5,7%), акции ПАО "Арсагера" (+5,1%).

Подешевели "префы" банка "Санкт-Петербург" (-7,6%), расписки HeadHunter (-3,4%), акции ПАО "Владимирский химический завод" (-2,1%), расписки Softline (-1,6%), акции банка "Уралсиб" (-1,5%), расписки Cian (-1,3%), VK (-1,2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 16:35 МСК составил 40,96 млрд рублей (из них 7,53 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 4,86 млрд рублей на бумаги "ЛУКОЙЛа" и 3,31 млрд рублей на акции ВТБ).