Porsche остается лидером среди люксовых брендов мира шестой год подряд

Фото: DPA/ТАСС

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Германский автомобильный бренд Porsche остается лидером мирового рейтинга в сегменте товаров класса "люкс" по итогам шестого года подряд, сообщает Brand Finance.

Стоимость бренда за минувший год увеличилась на 9% - до $36,76 млрд.

На втором месте остался известный своими сумками Louis Vuitton (+12,2%, до $26,29 млрд).

Chanel вышел на третью позицию (+27%, до $19,39 млрд). Он оттеснил на четвертую строчку итальянский бренд одежды Gucci, стоимость которого снизилась на 1,5% - до $17,84 млрд.

На пятом месте остался Hermes (+4,9%, до $14,165 млрд), на восьмом - Rolex (+28,3%, до $10,71 млрд).

На шестую строчку поднялся Dior (+46%, до $13,15 млрд), из-за чего Cartier переместился на седьмую позицию (+1%, до $12,54 млрд).

До девятого места с 11-го в прошлом году поднялась американская ювелирная сеть Tiffany, стоимость бренда которой увеличилась на 10,2% - до $7,43 млрд. В результате итальянская Ferrari теперь замыкает топ-10 с показателем ненамного ниже - $7,42 млрд (снижение на 7,7%).

Самым быстрорастущим стал автомобильный бренд Lamborghini, стоимость которого подскочила за год в 2,2 раза. Теперь он занимает 18-ю позицию в рейтинге по сравнению с 30-й год назад.

Среди 50 компаний рейтинга Brand Finance 12 французских, 15 итальянских и шесть швейцарских. Также в нем по пять представителей США и Великобритании.

В рейтинге есть две китайские компании - гостиничная сеть Shangri-La (29-е место) и ювелирный бренд Lao Feng Xiang (30-е место).