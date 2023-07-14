Burberry в I финквартале нарастила выручку на 17% год к году

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Британская Burberry Group Plc, один из ведущих мировых производителей товаров класса люкс, нарастила выручку на 17% в первом квартале 2024 финансового года и подтвердила годовой прогноз.

Как говорится в пресс-релизе компании, выручка за три месяца, завершившихся 1 июля, выросла до 589 млн фунтов стерлингов ($773,8 млн) с 505 млн фунтов годом ранее.

Сопоставимые продажи увеличились на 18% в годовом выражении, как и ожидали опрошенные самой компанией аналитики. В материковом Китае показатель подскочил на 46%, в EMEIA (Европа, Ближний Восток, Индия и Африка) - на 17%, в Азиатско-Тихоокеанском регионе - на 36%, в Северной и Южной Америке - сократился на 8%.

По итогам фингода компания по-прежнему ожидает увеличения выручки на 10-13% (low double-digit) и скорректированной операционной рентабельности на уровне 20% без учета колебаний валютных курсов.

До конца календарного 2023 года Burberry рассчитывает завершить выкуп акций на 400 млн фунтов.

Котировки акций компании снижаются на 0,1% в ходе торгов в пятницу. Ее капитализация за последний год повысилась на 32,6% (до 7,9 млрд фунтов), в то время как фондовый индекс FTSE 100 прибавил 4,1%.