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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:48

Акционеры "Россети Юг" одобрили решение не платить дивиденды за 2022 год

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU -Акционеры ПАО "Россети Юг" на годовом собрании 9 июня приняли решение не выплачивать дивиденды за 2022 год, говорится в сообщении компании.

Акционеры также утвердили бухгалтерскую отчетность за 2022 год, избрали членов совета директоров и ревизионной комиссии.

"Россети Юг" последние годы не выплачивали дивиденды. Последний раз они начислялись по итогам 2018 года, тогда компания направила на дивидендные выплаты 561,287 млн рублей из расчета 0,0068417 рубля на акцию.

ПАО "Россети Юг" в 2022 году получило чистый убыток по РСБУ в размере 559,3 млн рублей против чистой прибыли в размере 2,07 млрд рублей годом ранее.

Уставный капитал "Россети Юг" составляет 15,164 млрд рублей. Обществом размещены 151 млрд 641 млн 426 тыс. 354,3 обыкновенной акции, номинал акций - 0,1 рубля.

ПАО "Россети Юг" занимает доминирующее положение на рынке оказания услуг по передаче электроэнергии в Южном федеральном округе, осуществляет транспортировку электроэнергии на территории Ростовской, Астраханской и Волгоградской областей, а также Калмыкии. Согласно списку аффилированных лиц на 31 декабря 2022 года, 84,12% акций ПАО "Россети Юг" принадлежат ПАО "Россети".

Россети
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