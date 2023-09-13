Гендиректор "Россетей" объяснил, что решение по дивидендам может меняться каждый год

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Гендиректор ПАО "Россети" Андрей Рюмин в разговоре с журналистами в кулуарах ВЭФ-2023 допустил различные варианты в отношении дивидендов компании.

"Решение было принято (по отмене дивидендов до 2026 года - ИФ). Но каждый год в зависимости от результатов и планов по инвестиционной программе оно может меняться", - ответил Рюмин на соответствующий вопрос.

В начале июня президент Владимир Путин поручил правительству проработать ряд мер для поддержки "Россетей". В частности, речь шла о том, чтобы "предусмотреть отказ" от выплаты дивидендов ПАО "Россети" ("Федеральная сетевая компания - Россети") по итогам 2022-2026 годов. Согласно тексту поручения, глава государства ждет соответствующий доклад до 11 октября и далее - ежегодно.

Как Рюмин говорил "Коммерсанту", отказ от выплаты дивидендов является "временной" и "вынужденной" мерой на фоне масштабных строек для развития энергоснабжения Восточного полигона. По его словам, "однозначно говорить о том, что до 2026 года мы выплачивать дивиденды не будем, неправильно". Рюмин пояснял, что правительство будет возвращаться к вопросу выплаты дивидендов "Россетями" и "решать в зависимости от ситуации".