Цены на нефть прибавляют более 3%

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Цены на нефть уверенно растут во вторник, прибавляя более 3%.

Позитивным фактором для нефтяного рынка стало снижение одной из ключевых процентных ставок Народным банком Китая (НБК), повысившее ожидания, что власти КНР продолжат принимать меры для стимулирования экономической активности в стране.

Медленное восстановление китайской экономики в целом, и спроса на нефть в частности, после снятия карантинных ограничений в стране считается одним из основных факторов, сдерживающих нефтяной рынок в этом году, отмечает Market Watch.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 18:10 по московскому времени во вторник составило $74,45 за баррель, что на $2,61 (3,63%) выше цены на закрытие рынка в понедельник.

Цена фьючерсов на нефть WTI на июль в ходе торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) поднялась к этому времени на $2,47 (3,68%), до $69,59 за баррель.

Как сообщалось, НБК во вторник снизил ставку по семидневным операциям обратного РЕПО до 1,9% с 2%. Это повышает вероятность того, что китайский ЦБ может опустить и базовую процентную ставку по кредитам (LPR) 20 июня.

"Цены на нефть идут вверх благодаря ожиданиям, что НБК продолжит смягчать политику", - говорит управляющий директор SPI Asset Management Стивен Иннес.

Поддержку ценам на нефть во вторник также оказало общее увеличение аппетита к риску на мировых рынках после публикации статданных, показавших замедление темпов инфляции в США в мае до минимума с марта 2021 года.

Трейдеры рассчитывают, что существенное ослабление инфляции позволит Федеральной резервной системе (ФРС) сделать паузу в цикле ужесточения денежно-кредитной политики и сохранить базовую процентную ставку неизменной (на уровне 5-5,25%) на заседании 13-14 июня, отмечает Market Watch.

Тем временем, ОПЕК оставила без изменений оценку спроса на нефть в 2022 и 2023 годах - 99,6 млн и 101,9 млн баррелей в сутки соответственно, говорится в ежемесячном отчете альянса.