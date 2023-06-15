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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:05

Brent подорожала до $73,95 за баррель

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Цены на нефть растут днем в четверг после снижения процентной ставки центральным банком Китая для поддержки экономики.

К 14:18 по Москве августовские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,75 (1,02%), до $73,95 за баррель. Июльские фьючерсы на WTI к этому моменту дорожали на Нью-Йоркской товарной бирже на $0,67 (0,98%), до $68,94 за баррель.

Народный банк Китая в четверг понизил ставку по кредитам сроком на год, выдаваемым в рамках программы среднесрочного кредитования (MLF) до 2,65% с 2,75%. Ставка уменьшена впервые с августа прошлого года.

Политика НБК заставила рынки пересмотреть оценку перспектив спроса со стороны второго по величине импортера нефти в мире, указывает Trading Economics.

Кроме того, потребление электроэнергии, считающееся одним из основных параметров оценки экономической активности в стране, в мае выросло на 7,4% в годовом выражении и достигло 722,2 млрд кВт.ч, сообщило Государственное управление по делам энергетики КНР.

Brent WTI Народный банк Китая Китай
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