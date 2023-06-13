Референтная база отсчета уровня добычи РФ на 2024г в рамках ОПЕК+ повышена до 9,95 млн б/с

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Референтная база отсчета квоты России на добычу нефти в рамках сделки ОПЕК+ на 2024 год повышена с 9,828 млн б/с до 9,949 млн б/с после получения данных, предоставленных вторичными источниками, о нефтепроизводстве в стране в феврале, сообщается в пресс-релизе ОПЕК.

В сообщении подчеркивается, что именно февральский уровень добычи нефти в РФ будет считаться новым разрешенным уровнем нефтепроизводства в РФ с 2024 года. Таким образом, показатель увеличился на 121 тыс. б/с.

По итогам встречи министров стран ОПЕК+ 4 июня квота для России была установлена на уровне 9,828 млн б/с, однако в решении альянса подчеркивалось, что уровень для РФ подлежит пересмотру после получения обновленных данных о добыче в стране из вторичных источников.

По данным организации, добыча нефти в России в мае составила 9,533 млн б/с, что на 416 тыс. б/с ниже уровня февраля 2023 года, согласно вторичным источникам.

Таким образом, по данным альянса, РФ еще не исполнила обязательства по добровольному сокращению добычи нефти на 500 тыс. б/с от уровня февраля 2023 года.

Как сообщалось, страны ОПЕК+ на минувшем собрании 4 июня приняли решение о снижении уровня квот по добыче нефти на 2024 год - на 1,4 млн б/с, до 40,46 млн б/с. Кроме того, участники альянса, объявившие ранее о добровольном сокращении суммарно на 1,66 млн б/с, продлили эти обязательства на следующий год.

Также Саудовская Аравия сообщила, что в июле добровольно снизит нефтепроизводство еще на 1 млн б/с в дополнение к сокращению на 500 тыс. б/с, которое продлится до конца следующего года. Таким образом, добыча нефти страны в следующем месяце составит около 9 млн б/с.