ОПЕК+ сокращает добычу нефти на 2024 год. Обобщение

Россия cохранит ее на уровне 9,3 млн б/с

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Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Альянс стран ОПЕК+ на очередном сложном заседании решил снизить уровень квот по добыче нефти на 2024 год - еще на 1,4 млн б/с - до 40,46 млн баррелей в сутки.

Страны, добровольно снижающие добычу с мая на 1,66 млн б/с, продлят сокращения на весь 2024 год, Саудовская Аравия уже в 2023 году дополнительно сократит добычу на 1 млн б/с в качестве "вишенки на торте" и будет думать о возможном продлении такого презента каждый месяц в зависимости от ситуации на рынке для ее стабилизации.

Сладкий июль

В преддверии заседания аналитики в основном предполагали, что ОПЕК+ сохранит действующие квоты. В ходе обсуждений появилась информация о том, что рассматривается дополнительное сокращение производства. Оказались правы и те, и другие, но вся соль в деталях, ведь нынешняя сделка существенно перевыполняется.

На 2023 год ничего не поменялось: квоты - на 2 млн б/с ниже уровня октября 2022 года, плюс некоторые страны, в том числе и Россия, добровольно дополнительно снижают добычу еще на 1,66 млн б/с (Россия и Саудовская Аравия - на 500 тысяч б/с каждая, Ирак - на 211 тысяч б/с, ОАЭ - на 144 тысячи б/с, Кувейт - на 128 тысяч б/с, Оман - на 40 тысяч б/с, Алжир - на 48 тысяч б/с, Казахстан - на 78 тысяч б/с, Габон - на 8 тысяч. б/с) с мая по декабрь 2023 года.

В качестве "вишенки на торте" Саудовская Аравия в июле снизит свою добычу еще на 1 млн б/с и будет добывать беспрецедентно низко за последние годы - 9 млн б/с.

"Я бы назвал "саудовской конфеткой" (lollipop) снижение на 1 млн б/с с 1 июля (на месяц), и это также может быть продлено", - сказал министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман на пресс-конференции.

Задел на будущее

На 2024 год квоты ОПЕК+ по добыче снижаются еще на 1,4 млн б/с. Кроме того, добровольные ограничения девяти стран продляются на весь 2024 год.

"Как мы сделали в апреле, страны, которые согласились добровольно сократить добычу, продлили свои добровольные соглашения до конца 2024 года", - отметил министр энергетики королевства.

Добровольные ограничения будут отсчитываться уже от новых уровней, согласованных 4 июня.

Согласно пресс-релизу, в течение 2024 года страны ОПЕК+ должны будут добывать 40,463 млн б/с нефти, из них 24,99 млн б/с - страны ОПЕК и 15,47 млн б/с - не-ОПЕК. Действующие в 2023 году ограничения предполагают добычу в объеме 41,856 млн б/с, из них 25,4 млн б/с - ОПЕК и 16,44 млн б/с - не-ОПЕК.

Таким образом, квоты будут снижены на 1,4 млн б/с.

С учетом добровольных ограничений дополнительное снижение в 2024 году должно составить 3 млн б/с. Однако квоты - это на бумаге. Формально страны ОПЕК+ перевыполняют соглашение, то есть, не могут достичь разрешенных уровней добычи по ряду внутренних причин.

Абдулазиз бен Сальман не стал комментировать, каким был уровень добычи нефти странами ОПЕК и не-ОПЕК (не публикуются) в апреле. По данным ОПЕК, в апреле они добывали 24,1 млн б/с, хотя могут добывать 25,4 млн б/с. По новому соглашению в 2024 году страны ОПЕК, участвующие в сделке, смогут добывать 25 млн б/с (без учета добровольных сокращений). Данных за май, когда вступили в силу добровольные ограничения, пока нет.

Сложное квотирование

ОПЕК+ не стал публиковать, как обычно, базы отсчета, квоту по снижению и требуемый уровень добычи, указав только последний показатель. Абдулазиз бен Сальман заявил, что "беспрецедентное соглашение" даст рынку больше прозрачности. Пока же рынку остается разбираться с цифрами. Действующая база отсчета - октябрь 2022 года, когда ОПЕК+ добывала 43,854 млн б/с. То есть по сравнению с октябрем 2022 года добыча в 2024 году будет уже на 3,4 млн б/с ниже.

При этом, если обычно квоты и требуемые уровни добычи нефти России и Саудовской Аравии, лидеров сделки, совпадали, то в 2024 году требуемые уровни разошлись: Саудовская Аравия сможет добывать 10,5 млн б/с, а Россия - 9,8 млн б/с.

В пресс-релизе альянса отмечается, что в России требуемый уровень производства на февраль составлял 9,828 млн б/с, он был оценен по среднему показателю вторичных источников, и подлежит пересмотру к июню 2023 года, "поскольку в настоящее время страна работает со вторичными источниками для обновления показателей производства". Между тем, по действующему соглашению разрешенный для России уровень добычи на 2023 год составляет 10,5 млн б/с.

В феврале Россия объявила, что снизит добычу нефти на 500 тысяч б/с по сравнению с уровнем февраля, как добровольное ограничение, затем оно было продлено до конца 2023 года вместе с еще рядом стран.

По словам Новака, Россия выполнила свое обещание и снизила добычу на 500 тысяч б/с. С учетом того, что требуемый на 2024 год уровень добычи Россией установлен на уровне 9,8 млн б/с, а Россия продляет добровольное ограничение, добыча нефти в России в 2024 году должна остаться на текущем уровне - 9,328 млн б/с.

Компромиссы

Как заявил Новак журналистам, у России и Саудовской Аравии разногласий по сделке не было.

По словам министра энергетики КСА, Россия обсуждает свой уровень добычи в феврале с независимыми источниками и он будет определен в июне, и Россия пообещала исполнить свое обещание по добровольному сокращению независимо от того, увеличится базовая цифра за февраль или нет. Мне ничего не остается, как доверять им, потому что мы видели, что они исполняют обещание", - сказал принц.

Как сказал министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи, по добыче нефти России наблюдается различие в показателях независимых источников, и в ОПЕК+ хотят разъяснить, в чем причина. Очень важно понимать, что это за цифры, не упрекая независимые источники, но учитывая российскую сторону. "Мы не хотим, чтобы в цифры вмешивалась политика", - отметил он.

По новому соглашению разрешенный уровень добычи не меняется у Саудовской Аравии, Ирака, Кувейта, Алжира, Казахстана, Омана, Мексики и Южного Судана.

Разрешенный уровень добычи в рамках сделки ОПЕК+ станет ниже у России на 650 тысяч б/с - 9,828 млн б/с, у Анголы на 175 тысяч б/с ниже - 1,28 млн б/с, у Конго - на 34 тысячи б/с ниже - 276 тысяч б/с, у Экваториальной Гвинеи - на 51 тысячу. б/с меньше - 70 тысяч б/с, у Нигерии - на 362 тысячи б/с меньше - 1,38 млн б/с, у Азербайджана - на 133 тысячи б/с ниже - 551 тысяча б/с, у Брунея на 14 тысяч б/с - 83 тысячи б/с.

Увеличить добычу смогут ОАЭ - на 200 тысяч б/с - до 3,219 млн б/с.

Заявленный план производства Анголы на 2024 год в 1,28 млн б/с подлежит проверке тремя источниками, которая будет проведена к концу 2023 года, и в случае подтверждения объем будет сохранен. Требуемый уровень добычи для Конго (276 тыс. б/с) и Нигерии (1,380 млн б/с) может к следующему заседанию ОПЕК+ быть обновлен до уровня средней добычи, которая может быть достигнута в 2024 году по оценке трех независимых источников (IHS, Wood Mackenzie и Rystad Energy). Заявленный производственный план Нигерии на 2024 год составляет 1,578 млн б/с и подлежит проверке, и в случае подтверждения данный объем будет отражен как требуемый на 2024 год.

Одна из целей воскресного заседания была снизить квоты стран, которые не в состоянии достичь разрешенного уровня производства, как Ангола, Нигерия, и за счет этого увеличить квоту на добычу в ОАЭ.

Министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи в ходе своего выступления признался, что продавливал идею о повышении добычи страны, ведь та давно имела возможности для этого. "Это компромиссное соглашение", - подчеркнул он.

К концу июня 2024 года свободные производственные мощности стран ОПЕК+ пройдут экспертизу трех независимых источников (IHS, Wood Mackenzie, Rystad Energy) - на основе этих данных будут определены базы отсчета добычи.

Саудовский министр не стал комментировать, каким он видит спрос и предложение на рынке подчеркнув: "Мы страхуемся (...), мы продолжим страховаться пока не увидим на рынке ясности и стабильности". Он подчеркнул, что ОПЕК+ готов делать все, что необходимо для стабильности нефтяного рынка.

Следующее заседание министров ОПЕК+ состоится 26 ноября 2023 года в Вене. Министерские мониторинговые комитеты будут проходить дважды в месяц, министерские - раз в полгода. При случае комитет может запросить министерскую встречу в любое время для рассмотрения изменений на рынке.