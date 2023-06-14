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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:56

Фондовые индексы США выросли на ожиданиях приостановки повышения ставки ФРС

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Американский рынок акций вырос во вторник благодаря статданным, показавшим существенное замедление инфляции в США и утвердившим трейдеров во мнении о том, что Федеральная резервная система (ФРС) сделает паузу в цикле ужесточения денежно-кредитной политики.

Потребительские цены (индекс CPI) в Штатах выросли в прошлом месяце на 4% относительно мая прошлого года, минимальными темпами с марта 2021 года, сообщило во вторник министерство труда страны. Инфляция замедлилась по сравнению с апрельскими 4,9%. Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, предусматривал ее ослабление до 4,1%.

Инфляция без учета продуктов питания и энергоносителей (индекс CPI Core) замедлилась до минимальных за 1,5 года 5,3% с 5,5% в апреле, говорится в отчете Минтруда.

Судя по котировкам фьючерсов на уровень базовой процентной ставки, шансы на то, что американский ЦБ оставит ее неизменной (на уровне 5-5,25%) на завершающемся 14 июня заседании, оцениваются рынком более чем в 90%, согласно данным CME FedWatch.

"Статданные по инфляции ясно показали, что Федрезерву следует взять летний отпуск в плане ужесточения политики. Проще говоря, у ФРС стало меньше работы, поскольку инфляция замедляется", - отмечает главный инвестиционный директор Zaye Capital Markets Наим Аслам, слова которого приводит Market Watch.

Если Федрезерв действительно приостановит повышение ставки, "не будет ничего удивительного" в некотором откате американского фондового рынка, говорит директор по исследованиям подразделения wealth management в D.A. Davidson Джеймс Раган. Такая ситуация вероятна в случае, если тон дальнейших заявлений руководителей ФРС будет "ястребиным".

Акции Oracle Corp. подорожали на 0,2% по итогам торгов во вторник. Результаты компании за четвертый финквартал оказались существенно лучше прогнозов рынка. Кроме того, Oracle отметила высокий спрос на ее облачные услуги со стороны разработчиков решений в сфере искусственного интеллекта (ИИ).

Бумаги Apple Inc. подешевели на 0,3% после ухудшения аналитиками UBS рекомендации для них до "нейтрально" с "покупать". По мнению экспертов, замедление темпов глобального экономического роста может негативно отразиться на продажах iPhone.

Стоимость бумаг агропромышленной компании Bunge Ltd. поднялась на 2,5% вслед за объявлением о ее слиянии с Viterra в рамках сделки объемом $8,2 млрд.

Акции консалтинговой компании Accenture, объявившей о намерении инвестировать $3 млрд в течение трех лет в ИИ-сегмент, выросли в цене на 1,2%.

Бумаги Activision Blizzard Inc. подорожали на 1,2%, Microsoft Corp. - на 0,7%. Днем ранее Федеральная торговая комиссия (FTC) обратилась в суд Сан-Франциско, чтобы добиться временного судебного запрета на закрытие сделки между двумя компаниями.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка во вторник вырос на 145,79 пункта (0,43%) и составил 34212,12 пункта.

Standard & Poor's 500 поднялся на 30,08 пункта (0,69%) - до 4369,01 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 111,4 пункта (0,83%) и составил 13573,32 пункта.

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