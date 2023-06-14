ФРС ожидаемо сохранила ставку в диапазоне 5-5,25%

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Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Федеральная резервная система (ФРС) сохранила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне 5-5,25% годовых, говорится в сообщении Федерального комитета по операциям на открытых рынках (FOMC) по итогам завершившегося в среду заседания.

Это решение совпало с ожиданиями большинства аналитиков и экономистов.

Данный шаг был единогласно одобрен всеми членами FOMC.

"Последние данные свидетельствуют о том, что экономическая активность продолжает расти сдержанными темпами. Прирост рабочих мест в последние месяцы был устойчивым, а уровень безработицы оставался низким. Инфляция остается повышенной", - говорится в сообщении.

"Американская банковская система надежна и устойчива. Ужесточение кредитных условий для домохозяйств и бизнеса, вероятно, будет сказываться на экономической активности, темпах трудоустройства и инфляции. Потенциальный масштаб этих последствий по-прежнему не ясен", - сообщается в документе.

Комитет продолжает очень внимательно следить за инфляционными рисками.

"FOMC стремится к достижению максимальной занятости и инфляции на уровне 2% в долгосрочной перспективе, - отмечается в сообщении. - Для поддержки этой цели комитет решил оставить целевой диапазон ставки по федеральным кредитным средствам в 5-5,25% годовых".

Сохранение ставки позволит оценить дополнительные данные и влияние денежно-кредитной политики ФРС на экономику страны.

"Принимая решения относительно будущих темпов подъема целевого диапазона ставки, ФРС будет учитывать кумулятивный эффект ужесточения денежно-кредитной политики, а также тот факт, что изменения ставки влияют на экономическую активность и инфляцию с задержкой", - отмечается в пресс-релизе.

Федрезерв также продолжит сокращение объема активов (гособлигаций и ипотечных бумаг) на своем балансе согласно объявленному ранее плану.

"Мы твердо привержены тому, чтобы вернуть инфляцию к 2%-ному целевому уровню", - говорится в заявлении.

Оценивая целесообразность денежно-кредитной политики, FOMC продолжит отслеживать влияние поступающей информации на экономический прогноз.

"Комитет готов скорректировать свой подход к денежно-кредитной политике при необходимости, если возникнут риски, способные помешать достижению целей FOMC. Комитет будет принимать во внимание широкий круг информации, включая данные об условиях на рынке труда, инфляционном давлении и инфляционных ожиданиях, событиях на финансовых рынках, а также о международных событиях", - сообщается в документе.

После объявления итогов заседания ФРС все три основных фондовых индекса перешли к падению: Dow Jones к 21:23 по московскому времени потерял 1,2%, S&P 500 - 0,6%, Nasdaq Composite - 0,7%. До публикации коммюнике только Dow Jones демонстрировал отрицательную динамику (примерно на 0,5%), в то время как два других индикатора слабо росли.

Евро сейчас торгуется на уровне $1,0814 против $1,0856 до опубликования сообщения о ставке. Между тем курс японской нацвалюты практически не изменился - 139,43 иены/$1.