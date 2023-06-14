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Brent подорожала до $74,45 за баррель

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Котировки нефти слабо растут утром в среду после скачка более чем на 3% днем ранее. Росту котировок накануне способствовало снижение одной из ключевых процентных ставок Народным банком Китая, а также новости о том, что Пекин готовит дополнительные меры стимулирования экономической активности в стране.

К 8:10 по Москве августовские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,16 (0,22%), до $74,45 за баррель. Во вторник Brent подорожала на $2,45 (3,4%), до $74,29 за баррель.

Июльские фьючерсы на WTI к этому моменту дорожали на бирже NYMEX на $0,08 (0,12%), до $69,5 за баррель. По итогам предыдущей сессии контракт подорожал на $2,3 (3,4%), до $69,42 за баррель.

"Движение Китая к новым стимулам обеспечивает поддержку нефтяному рынку, - сказал MarketWatch аналитик Schneider Electric Робби Фрейзер. - Снижение ключевой процентной ставки китайским ЦБ дает надежду на то, что смягчение политики может трансформироваться в более мощный экономический рост в этом году".

НБК во вторник снизил ставку по семидневным операциям обратного РЕПО до 1,9% с 2%.

Поддержку нефтяному рынку также оказало сообщение Bloomberg о том, что власти США планируют пополнить стратегический нефтяной резерв (SPR) на 12 млн баррелей в этом году.

Внимание трейдеров в среду направлено на заседание Федеральной резервной системы. Инвесторы рассчитывают, что существенное ослабление инфляции позволит ФРС сделать паузу в цикле ужесточения денежно-кредитной политики и сохранить базовую процентную ставку неизменной (на уровне 5-5,25%) на заседании 13-14 июня, отмечает MarketWatch.

Brent SPR WTI США ФРС Китай Народный банк Китая
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