Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:42

Минэкономразвития предложило обязать ПАО раскрывать данные о дивидендной политике

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Минэкономразвития разработало поправки в закон об акционерных обществах, которые обязывают с 2025 года публичные акционерные общества (ПАО) раскрывать данные об их дивидендной политике, сообщает "Коммерсантъ".

По данным издания, в дивидендной политике компании должны быть данные о порядке определения размера дивидендов по акциям каждой категории, периодичности их выплаты и факторах, влияющих на распределение прибыли. В случае отклонения от такой политики, соответствующее решение должно быть обосновано.

Инициатива подготовлена в развитие "дорожной карты" по формированию доступных финансов для инвестпроектов, которая была утверждена в мае 2021 года первым вице-премьером Андреем Белоусовым и главой ЦБ Эльвирой Набиуллиной, пишет газета.

Инициатива совпадает с озвученными в марте 2023 года предложениями ЦБ РФ о закреплении на уровне закона обязанности ПАО утверждать и раскрывать свою дивидендную политику.

Сейчас утвержденная советом директоров дивидендная политика должна быть у компаний, претендующих на нахождение в первом и втором котировальном списках Мосбиржи, что устанавливается правилами листинга. Для остальных ее наличие необязательно, хотя и рекомендовано Кодексом корпоративного управления.

Банк России неоднократно говорил, что прозрачная и понятная дивидендная политика компании является одним из значимых факторов, влияющих на ее инвестиционную привлекательность. Кроме того, регулятор отмечал, что лучшей практикой является предоставление акционерам обоснования предлагаемого распределения прибыли.

Минэкономразвития
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости
ПМЭФ-2023

Сбер в 2023 году планирует увеличить ипотечный портфель на 25% против 18% в 2022 году

Сбер в 2023 году планирует увеличить ипотечный портфель на 25% против 18% в 2022 году

Греф заявил, что Сбербанк не будет переводить заблокированные активы на отдельное юрлицо

Греф заявил, что Сбербанк не будет переводить заблокированные активы на отдельное юрлицо

Греф спрогнозировал рост ВВП России примерно на 2% по итогам 2023 года

Правительство разрешило "Ямал СПГ" поставки в адрес экс-Gazprom M&T Singapore до конца 2024 г.

Крупнейшие банки в мае снизили объем продажи валюты на рынке до 352 млрд рублей

Крупнейшие банки в мае снизили объем продажи валюты на рынке до 352 млрд рублей

Законопроект о введении налога на сверхприбыль прошлых лет внесен в Госдуму

Акционеры "Россети Юг" одобрили решение не платить дивиденды за 2022 год

Индекс МосБиржи обновил максимум с апреля 2022 года

Правительство РФ одобрило законопроект о windfall tax на сверхприбыль 2021-2022 гг.

Правительство РФ одобрило законопроект о windfall tax на сверхприбыль 2021-2022 гг.

Porsche остается лидером среди люксовых брендов мира шестой год подряд

Porsche остается лидером среди люксовых брендов мира шестой год подряд
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });