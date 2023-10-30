ЦБ предложил обязать ПАО объяснять отклонения от дивидендной политики

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Банк России предлагает обязать публичные акционерные общества (ПАО) утверждать дивидендную политику и объяснять акционерам причины отклонения от нее, говорится в опубликованном регулятором проекте "Основных направлений развития финансового рынка РФ на 2024 год и период 2025 и 2026 годов".

"Планируется определить требования к содержанию дивидендной политики публичного общества, установить обязанность по ее утверждению и раскрытию, а также по объяснению акционерам причин отклонения от утвержденной дивидендной политики", - говорится в проекте.

Эти меры, по мнению регулятора, будут способствовать долгосрочному инвестиционному планированию.

Сейчас утвержденная советом директоров дивидендная политика должна быть у компаний, претендующих на нахождение в первом и втором котировальном списке "Мосбиржи", что устанавливается правилами листинга. Для остальных ее наличие необязательно, хотя и рекомендовано Кодексом корпоративного управления.

Ранее ЦБ уже выдвигал соответствующие предложения.

Летом 2023 года Минэкономразвития разработало соответствующие поправки в закон об акционерных обществах. Предполагается, что они должны вступить в силу с 2025 года.