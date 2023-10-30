Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:59

ЦБ предложил обязать ПАО объяснять отклонения от дивидендной политики

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Банк России предлагает обязать публичные акционерные общества (ПАО) утверждать дивидендную политику и объяснять акционерам причины отклонения от нее, говорится в опубликованном регулятором проекте "Основных направлений развития финансового рынка РФ на 2024 год и период 2025 и 2026 годов".

"Планируется определить требования к содержанию дивидендной политики публичного общества, установить обязанность по ее утверждению и раскрытию, а также по объяснению акционерам причин отклонения от утвержденной дивидендной политики", - говорится в проекте.

Эти меры, по мнению регулятора, будут способствовать долгосрочному инвестиционному планированию.

Сейчас утвержденная советом директоров дивидендная политика должна быть у компаний, претендующих на нахождение в первом и втором котировальном списке "Мосбиржи", что устанавливается правилами листинга. Для остальных ее наличие необязательно, хотя и рекомендовано Кодексом корпоративного управления.

Ранее ЦБ уже выдвигал соответствующие предложения.

Летом 2023 года Минэкономразвития разработало соответствующие поправки в закон об акционерных обществах. Предполагается, что они должны вступить в силу с 2025 года.

Минэкономразвития Банк России Мосбиржа
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ЦБ РФ хочет получить право вводить количественные ограничения в сегменте ипотеки

Россия с 1 по 30 октября снизила отгрузки зерна на экспорт на 15%

Минфин поддержал проект о перечислении пенсионных взносов Банка России в НПФ

Число россиян с тремя кредитами и более за год выросло на 2,2 млн человек

Число россиян с тремя кредитами и более за год выросло на 2,2 млн человек

"Северсталь" получила разрешение правкомиссии не замещать евробонды

ЦБ предупредил инвесторов о рисках при вложении в бумаги квазироссийских компаний

ЦБ предупредил инвесторов о рисках при вложении в бумаги квазироссийских компаний

ВЭБ подал иск к Euroclear почти на $300 млн

ВЭБ подал иск к Euroclear почти на $300 млн

ЦБ выступил против новых ограничений в раскрытии корпоративной информации

Гендиректором "ИКС Холдинга" стал Алексей Белов

Brent подешевела до $89,27 за баррель

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });