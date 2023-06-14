Российская "дочка" Parmalat удвоила годовую чистую прибыль по РСБУ
Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - АО "Белгородский молочный комбинат" (российская "дочка" итальянской Parmalat) в 2022 году увеличило чистую прибыль по РСБУ в два раза по сравнению с показателем 2021 года - до 309,7 млн рублей.
Выручка компании составила 8,4 млрд рублей (рост на 6,6%), говорится в ее годовом отчете. Объем выручки от продаж стерилизованного молока за 2022 год увеличился на 3,2%, до 4,81 млрд рублей. По стерилизованным сливкам сумма выручки возросла на 2,4%, до 2,05 млрд рублей. По сырково-творожной продукции объем выручки вырос на 31%, до 719,4 млн рублей. При этом доходы от продаж пастеризованного молока снизились в шесть раз, до 41,9 млн рублей.
Финансовые показатели АО "Белгородский молочный комбинат" (в тысячах рублей):
|2022г
|2021г
|Динамика
|Выручка
|8 386 707
|7 867 300
|+6,6%
|Себестоимость продаж
|7 682 041
|7 557 399
|+1,6%
|Валовая прибыль
|704 666
|309 901
|+2,3 раза
|Прибыль от продаж
|547 297
|175 262
|+3,1 раза
|Прибыль до налогообложения
|417 213
|197 002
|+2,1 раза
|Чистая прибыль
|309 692
|152 253
|+2 раза
Кредиторская задолженность предприятия за год уменьшилась с 591,6 млн рублей до 394,6 млн рублей, дебиторская - осталась на том же уровне - 1,8 млрд рублей.
АО "Белгородский молочный комбинат" создано в 1993 году. Основной вид деятельности - переработка молока, производство сыра, кисломолочной и цельномолочной продукции. Компания имеет филиал в Свердловской области. Продает продукцию под торговыми марками "Пармалат" и "Белый город". Владельцем 99,75% его акций в отчете за 2022 год названа итальянская Parmalat S.p.A.