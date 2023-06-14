Российская "дочка" Parmalat удвоила годовую чистую прибыль по РСБУ

Выручка компании составила 8,4 млрд рублей (рост на 6,6%), говорится в ее годовом отчете. Объем выручки от продаж стерилизованного молока за 2022 год увеличился на 3,2%, до 4,81 млрд рублей. По стерилизованным сливкам сумма выручки возросла на 2,4%, до 2,05 млрд рублей. По сырково-творожной продукции объем выручки вырос на 31%, до 719,4 млн рублей. При этом доходы от продаж пастеризованного молока снизились в шесть раз, до 41,9 млн рублей.

Финансовые показатели АО "Белгородский молочный комбинат" (в тысячах рублей):

2022г 2021г Динамика Выручка 8 386 707 7 867 300 +6,6% Себестоимость продаж 7 682 041 7 557 399 +1,6% Валовая прибыль 704 666 309 901 +2,3 раза Прибыль от продаж 547 297 175 262 +3,1 раза Прибыль до налогообложения 417 213 197 002 +2,1 раза Чистая прибыль 309 692 152 253 +2 раза

Кредиторская задолженность предприятия за год уменьшилась с 591,6 млн рублей до 394,6 млн рублей, дебиторская - осталась на том же уровне - 1,8 млрд рублей.

АО "Белгородский молочный комбинат" создано в 1993 году. Основной вид деятельности - переработка молока, производство сыра, кисломолочной и цельномолочной продукции. Компания имеет филиал в Свердловской области. Продает продукцию под торговыми марками "Пармалат" и "Белый город". Владельцем 99,75% его акций в отчете за 2022 год названа итальянская Parmalat S.p.A.