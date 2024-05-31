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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:14

Российская "дочка" Parmalat в 2023 году увеличила чистую прибыль в 1,7 раза

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - АО "Белгородский молочный комбинат" (российская "дочка" итальянской корпорации Parmalat) в 2023 году увеличило чистую прибыль по РСБУ на 68% по сравнению с показателем 2022 года - до 521,25 млн рублей, говорится в отчете предприятия.

Выручка комбината составила 8,3 млрд рублей (снижение на 0,7%), себестоимость - 7,49 млрд рублей (снижение на 2,5%).

Объем выручки от продаж стерилизованного молока за прошлый год уменьшился на 2,4%, до 4,69 млрд рублей, стерилизованных сливок - на 7,9%, до 1,88 млрд рублей, сырково-творожной продукции - на 9,9%, до 648 млн рублей.

Одновременно доходы от реализации пастеризованного молока выросли в 1,6 раза - до 65,16 млн рублей.

Финансовые показатели АО "Белгородский молочный комбинат" (в тыс. рублей):
2023г 2022г Динамика
Выручка 8 325 164 8 386 707 -0,7%
Себестоимость продаж 7 490 335 7 682 041 -2,5%
Валовая прибыль 834 829 704 666 +18,5%
Прибыль от продаж 644 608 547 297 +17,8%
Прибыль до налогообложения 641 302 417 213 +53,7%
Чистая прибыль 521 248 309 692 +68,3%

Кредиторская задолженность предприятия за год увеличилась с 394,6 млн рублей до 524,9 млн рублей, дебиторская - с 1,76 млрд рублей до 2,05 млрд рублей.

АО "Белгородский молочный комбинат" создано в 1993 году. Основной вид деятельности - переработка молока, производство сыра, кисломолочной и цельномолочной продукции. Компания имеет филиал в Свердловской области. Продает продукцию под торговыми марками "Пармалат" и "Белый город".

Владельцем 99,75% акций, согласно отчету комбината, является итальянская Parmalat S.p.A. В числе акционеров также ООО "Лакталис МК" (0,22%) и физлица.

Parmalat Белгородский молочный комбинат Белгородская область Свердловская область Италия
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