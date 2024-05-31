Российская "дочка" Parmalat в 2023 году увеличила чистую прибыль в 1,7 раза

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - АО "Белгородский молочный комбинат" (российская "дочка" итальянской корпорации Parmalat) в 2023 году увеличило чистую прибыль по РСБУ на 68% по сравнению с показателем 2022 года - до 521,25 млн рублей, говорится в отчете предприятия.

Выручка комбината составила 8,3 млрд рублей (снижение на 0,7%), себестоимость - 7,49 млрд рублей (снижение на 2,5%).

Объем выручки от продаж стерилизованного молока за прошлый год уменьшился на 2,4%, до 4,69 млрд рублей, стерилизованных сливок - на 7,9%, до 1,88 млрд рублей, сырково-творожной продукции - на 9,9%, до 648 млн рублей.

Одновременно доходы от реализации пастеризованного молока выросли в 1,6 раза - до 65,16 млн рублей.

Финансовые показатели АО "Белгородский молочный комбинат" (в тыс. рублей):

