Российская "дочка" Parmalat в 2023 году увеличила чистую прибыль в 1,7 раза
Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - АО "Белгородский молочный комбинат" (российская "дочка" итальянской корпорации Parmalat) в 2023 году увеличило чистую прибыль по РСБУ на 68% по сравнению с показателем 2022 года - до 521,25 млн рублей, говорится в отчете предприятия.
Выручка комбината составила 8,3 млрд рублей (снижение на 0,7%), себестоимость - 7,49 млрд рублей (снижение на 2,5%).
Объем выручки от продаж стерилизованного молока за прошлый год уменьшился на 2,4%, до 4,69 млрд рублей, стерилизованных сливок - на 7,9%, до 1,88 млрд рублей, сырково-творожной продукции - на 9,9%, до 648 млн рублей.
Одновременно доходы от реализации пастеризованного молока выросли в 1,6 раза - до 65,16 млн рублей.
|2023г
|2022г
|Динамика
|Выручка
|8 325 164
|8 386 707
|-0,7%
|Себестоимость продаж
|7 490 335
|7 682 041
|-2,5%
|Валовая прибыль
|834 829
|704 666
|+18,5%
|Прибыль от продаж
|644 608
|547 297
|+17,8%
|Прибыль до налогообложения
|641 302
|417 213
|+53,7%
|Чистая прибыль
|521 248
|309 692
|+68,3%
Кредиторская задолженность предприятия за год увеличилась с 394,6 млн рублей до 524,9 млн рублей, дебиторская - с 1,76 млрд рублей до 2,05 млрд рублей.
АО "Белгородский молочный комбинат" создано в 1993 году. Основной вид деятельности - переработка молока, производство сыра, кисломолочной и цельномолочной продукции. Компания имеет филиал в Свердловской области. Продает продукцию под торговыми марками "Пармалат" и "Белый город".
Владельцем 99,75% акций, согласно отчету комбината, является итальянская Parmalat S.p.A. В числе акционеров также ООО "Лакталис МК" (0,22%) и физлица.