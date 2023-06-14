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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:40

Объем первичной переработки нефти в России с начала года вырос на 4,6%

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Объем первичной нефтепереработки в России с начала года увеличился на 4,6%, сообщил журналистам глава Минэнерго Николай Шульгинов.

"Ситуация в нефтепереработке сейчас нормальная, спокойная, рост первичной переработки с начала года составил около 4,6%, проблем нет", - сказал он.

Как сообщалось, к настоящему моменту биржевые цены на Аи-95 обновили очередной рекорд, биржевая стоимость Аи-92 приблизилась к историческому максимуму. С середины апреля цены на бензины на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) выросли более чем на 20%.

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Подъем биржевых цен на бензин происходит на фоне продолжающихся ремонтов на отечественных НПЗ, роста спроса в рознице в связи с наступлением высокого сезона, а также планов по корректировке демпфера. Она ожидалась уже летом, однако была перенесена на сентябрь, сообщали источники "Интерфакса". По их данным, изменение параметров механизма затянулось, и с процедурной точки зрения ведомства не успевают согласовать и внести законопроект в Госдуму в такие сроки, чтобы он вступил в силу с 1 июля, как планировалось.

Ранее министр финансов Антон Силуанов заявлял, что топливный демпфер сейчас идет в маржу нефтепереработчиков, Минфин же "не может пройти мимо этого факта, надо корректировать". Чтобы исправить ситуацию, ведомство предложило снизить демпфер в два раза с июля 2023 по июль 2024 года.

В министерстве энергетики ранее отмечали, что следят за ситуацией на топливном рынке и при необходимости готовы ограничить экспорт моторного топлива. В поддержку этой инициативы высказывалась Федеральная антимонопольная служба (ФАС) - для защиты отечественного топливного рынка. ФАС также вновь предлагала повысить биржевые нормативы продаж топлив.

Минэнерго РФ
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