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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:31

Цены на бензин на московских АЗС растут шестую неделю подряд

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Розничные цены на бензин продолжают стремительно расти, за неделю средневзвешенная стоимость литра Аи-92 увеличилась на 15 копеек, до 48,75 рублей, Аи-95 – на 17 копеек, до 54,05 рублей, сообщает Московская топливная ассоциация (МТА).

В период с 5 по 13 июня бензин подорожал на пяти сетях АЗС. Наибольший рост отмечен на заправках "Нефтьмагистрали", где Аи-92 подорожал на 30 копеек, до 48,97 руб./л, Аи-95 – на 40 коп., до 54,69 руб./л. "Роснефть" повысила стоимость обоих видов топлива на 30 коп. – до 48,38 руб./л и 53,38 руб./л соответственно.

На АЗС под брендом Teboil 92-й бензин подорожал на 21 коп., до 48,56 руб./л, 95-й – на 20 коп., до 53,50 руб./л. "Газпром нефть" подняла цены и на Аи-92, и на Аи-95 на 20 коп. – до 48,58 руб./л и 53,65 руб./л соответственно. "Транс АЗС" повысила стоимость 92-го бензина на 9 коп., до 48,12 руб./л, 95-го – на 30 коп., до 53,04 руб./л.

Все перечисленные операторы АЗС также повысили стоимость Аи-100 (кроме "Транс-АЗС, которая не реализует данное топливо - ИФ), что привело к увеличению его средневзвешенной розничной цены в Москве на 16 коп., до 64,51 руб./л.

Рост розничных цен на бензин продолжается в столице с майских праздников. За этот период средневзвешенная стоимость Аи-92 в Москве выросла на 1,3%, или 61 коп., Аи-95 – на 1,1%, или 57 коп.

В то же время стоимость дизельного топлива на московских АЗС остается стабильной, на уровне 58,81 руб./л.

Москва Аи-95 Аи-92
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