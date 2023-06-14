Банк "Траст" попросил суд признать банкротом Микаила Шишханова с долгом 71 млрд руб.

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Московской области в конце мая принял к производству заявление банка "Траст" о банкротстве бывшего основного владельца Рост банка Микаила Шишханова с суммой требований 71,2 млрд рублей.

Как следует из определения суда, размещенного на сайте, заявление принято как вступление в дело о банкротстве бизнесмена.

В документе поясняется, что в начале апреля суд принял к производству заявление Шишханова о собственном банкротстве. По информации на сайте суда размер требований к нему составляет 876,4 млрд рублей.

28 апреля в суд поступило заявление "Траста" о признании Шишханова банкротом с требованиями в размере 11,1 млрд рублей, а 25 апреля - заявление банка о банкротстве с требованиями на 71,2 млрд рублей.

В соответствии с законодательством заявления о банкротстве рассматриваются в порядке очередности поступления, поэтому первым будет рассмотрено заявление самого должника, ближайшее заседание назначено на 27 июня.

Как сообщалось, Арбитражный суд Москвы 21 ноября 2022 года частично удовлетворил иск ЦБ РФ, решив взыскать солидарно с Микаила Шишханова и экс-топ-менеджера Рост банка Александра Лукина 71,2 млрд рублей.

20 апреля 2023 года Арбитражный суд Москвы по иску Центробанка РФ решил взыскать с Микаила Шишханова и Лукина 283,9 млрд рублей.

2 июня 2023 года суд по иску "Траста" решил взыскать с ответчиков, в том числе Шишханова и Лукина, 17,9 млрд рублей из требуемых 22,7 млрд рублей.

Третьими лицами по искам выступают ЦБ РФ и подконтрольная ему УК ФКБС.

Банк непрофильных активов "Траст" в сентябре 2020 года подал два иска о взыскании в совокупности 329 млрд рублей с бывших топ-менеджеров Бинбанка, включая его прежнего владельца Микаила Шишханова.

В банке "Траст" уточняли, что иски были поданы к этим лицам, потому что они контролировали санируемый Рост банк. Сначала его санацией занимался Бинбанк, но в декабре 2015 года Шишханов выкупил акции Рост банка. В сентябре 2017 года Рост банк вошел в группу Бинбанка в рамках финансового оздоровления последнего, а впоследствии был присоединен к "Трасту". На баланс "Траста" также были переданы непрофильные активы Бинбанка.

Иск на 306,5 млрд рублей был подан в связи с одобрением этими лицами сделок, причинивших ущерб банку, в том числе сделок по взносу денежных средств в уставные капиталы ООО "Рост капитал" и ООО "Рост инвестиции" (дочерние структуры Рост банка - ИФ), а также сделок, связанных с приобретением неликвидных ценных бумаг, выдачей невозвратных кредитов. Иск охватывает период с 2015 по 2017 год, он отложен на 11 августа.

В сентябре 2017 года собственники Бинбанка обратились в ЦБ с просьбой санировать банк. На тот момент основной бенефициар нефтяной компании "Русснефть" Михаил Гуцериев и Микаил Шишханов контролировали 98,76% акций кредитной организации. Регулятор 21 сентября объявил о финансовом оздоровлении группы Бинбанка через Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС). В рамках санации ЦБ докапитализировал Бинбанк почти на 57 млрд рублей, став его основным собственником. В 2019 году Бинбанк был присоединен к другому находившемуся на санации с участием ЦБ банку - "ФК Открытие".

В конце декабря 2022 года ВТБ получил группу банка "Открытие" без ее требований к бывшим бенефициарам "ФК Открытие", Бинбанка и "РГС-Активы", их выкупил банк "Траст".

"Интерфаксу" в пресс-службе "Траста" тогда сообщили, что в общей сложности банк приобрел права требования на 375 млрд рублей. Детали сделки банк не раскрывает.

"Траст", в частности, выкупил у "Открытия" права требования к Вадиму Беляеву, Микаилу Шишханову, Михаилу Гуцериеву и Данилу Хачатурову, отметил представитель банка.