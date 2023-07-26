Суд подтвердил взыскание 284 млрд рублей с бывших топ-менеджеров Бинбанка по иску ЦБ

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Девятый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение Арбитражного суда Москвы, который 20 апреля частично удовлетворил иск Банка России и взыскал с экс-акционера Рост банка Микаила Шишханова и бывшего топ-менеджера этой кредитной организации Александра Лукина 283,9 млрд рублей.

Как следует из картотеки суда, суд отклонил жалобы Шишханова и Лукина.

Требования ЦБ к Алексею Фарафонтову и Кириллу Любенцову, которые также были ответчиками по иску, суд отклонил.

Третьим лицом ЦБ в иске указал банк "ФК Открытие".

Иск подан в конце сентября 2020 года.

29 сентября того же года суд удовлетворил ходатайство Банка России о принятии мер обеспечения по иску, арестовав имущество ответчиков в пределах суммы иска.

Ранее эти же лица стали ответчиками по другим искам, поданным банком непрофильных активов "Траст". Иски адресовались к лицам, контролировавшим Рост банк (сперва он санировался с участием Бинбанка, впоследствии инвестором в рамках финансового оздоровления стал Шишханов). В сентябре 2017 года Рост банк вошел в группу Бинбанка в рамках финансового оздоровления последнего, а впоследствии был присоединен к "Трасту". На баланс "Траста" также были переданы непрофильные активы Бинбанка.

Иск "Траста" на 306,5 млрд рублей подан в связи с одобрением этими лицами сделок, причинивших ущерб банку, в том числе сделок по взносу денежных средств в уставные капиталы ООО "Рост капитал" и ООО "Рост инвестиции" (дочерние структуры Рост банка - ИФ), а также сделок, связанных с приобретением неликвидных ценных бумаг, выдачей невозвратных кредитов. Иск охватывает период с 2015 по 2017 год. Суд в 2019 году удовлетворил иски "Траста" о признании недействительными сделок по передаче Рост банком в уставный капитал "Рост капитала" 50 млрд рублей, а в "Рост инвестиции" - 205 млрд рублей.

Девятый арбитражный апелляционный суд 30 марта оставил в силе решение Арбитражного суда Москвы, который 21 ноября 2022 года частично удовлетворил иск ЦБ, решив взыскать с Шишханова и Лукина солидарно 71,2 млрд рублей.

16 февраля апелляционный суд произвел замену банка "ФК Открытие" на его правопреемника - банк "Траст". В соответствующем определении суда поясняется, что 15 декабря 2022 года оба банка заключили договор уступки прав (требований), в соответствии с которым "ФК Открытие" передал "Трасту" все принадлежащие ему права (требования) к должникам.

Первоначально иск 22 сентября 2020 года был заявлен к бывшим бенефициарам, членам совета директоров и топ-менеджерам Бинбанка Михаилу Гуцериеву, Микаилу Шишханову, Александру Лукину, Константину Калагину, Петру Морсину и Кириллу Любенцову о солидарном взыскании с них убытков в пользу банка "ФК Открытие" в размере 85,4 млрд рублей. 15 октября суд принял меры обеспечения, арестовав имущество ответчиков на сумму иска, за исключением 80% ежемесячной заработной платы.

15 марта 2021 года суд утвердил мировое соглашение между банком и Гуцериевым, в соответствии с которым бизнесмен должен уплатить банку 14,2 млрд рублей.

На заседании 19 апреля 2021 года суд принял уточнения банка, по которому тот просит суд взыскать с остальных ответчиков солидарно 71,2 млрд рублей. 29 июня суд отказал Любенцову в уменьшении ареста его имущества до суммы 71,2 млрд рублей.

ЦБ в суде просит возместить убытки, понесенные в результате санации Бинбанка. В сентябре 2017 года собственники Бинбанка обратились к регулятору с просьбой санировать банк. На тот момент основной бенефициар нефтяной компании "Русснефть" Михаил Гуцериев и Микаил Шишханов контролировали 98,76% акций кредитной организации. В рамках санации регулятор докапитализировал Бинбанк почти на 57 млрд рублей, став его основным собственником. В 2019 году Бинбанк был присоединен к другому санируемому с участием ЦБ банку - "Открытие".

Банк "Открытие" и Гуцериев 23 сентября 2020 года договорились о заключении мировой, после чего банк подал в суд заявление об утверждении мирового соглашения. Сумма соглашения составит 14,2 млрд рублей и будет выплачиваться в рассрочку. После утверждения соглашения банк планирует уточнить сумму взыскания по иску, чтобы взыскивать ее солидарно с оставшихся пяти ответчиков.

2 июня 2023 года суд по иску "Траста" решил взыскать с ответчиков, в том числе Шишханова и Лукина, 17,9 млрд рублей из требуемых 22,7 млрд рублей.

Третьими лицами по искам выступают ЦБ и подконтрольная ему УК ФКБС.

В конце декабря 2022 года ВТБ получил группу банка "Открытие" без ее требований к бывшим бенефициарам "ФК Открытие", Бинбанка и "РГС-Активы", их выкупил банк "Траст".

Арбитражный суд Московской области 3 июля 2023 года по собственному заявлению признал Шишханова несостоятельным (банкротом). Суд открыл в отношении него процедуру реализации имущества сроком на 6 месяцев и утвердил его финансовым управляющим Викторию Царевскую.

На прошлом заседании представитель Шишханова заявил, что обязательства должника в 12 тыс. раз превышают стоимость его имущества. По его словам, в настоящее время в собственности Шишханова находятся два жилых помещения стоимостью около 70 млн рублей. Других доходов у него нет. При этом размер обязательств превышает 853 млрд рублей.