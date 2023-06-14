VK и "Норникель" договорились о разработке IT-решений для металлургического бизнеса
Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Интернет-холдинг VK и "Норникель" подписали на ПМЭФ соглашение о сотрудничестве в разработке IT-решений для металлургического бизнеса, сообщил VK.
Документ предполагает сотрудничество в области облачных вычислений и виртуализации IT-инфраструктуры, разработки многофункциональных платформ и порталов, инструментов для управления большими данными и технологий искусственного интеллекта.
Компании также планируют разрабатывать технологии интернета вещей и отраслевые геоинформационные сервисы.