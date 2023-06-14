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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:40

Сбербанк с начала 2023 года профинансировал сделки M&A на сумму свыше 220 млрд рублей

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Сбербанк с начала 2023 года профинансировал сделки по слиянию и поглощению российских компаний на сумму свыше 220 млрд рублей, сообщил журналистам на ПМЭФ зампред правления банка Анатолий Попов.

Он отметил, что банк и дальше планирует "помогать клиентам в развитии бизнеса, в том числе путем слияний и поглощений". При этом речь в данном случае идет не только о кредитах, но и об инструментах акционерного и мезонинного финансирования.

Анатолий Попов Сбербанк
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