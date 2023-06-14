Объем дефолтов по рискованным кредитам в США резко вырос в 2023 году

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Дефолты на рынке высокорискованных корпоративных кредитов США, объем которого оценивается в $1,4 трлн, резко выросли в этом году на фоне повышения процентных ставок Федеральной резервной системой самыми агрессивными темпами за последние десятилетия, пишет Financial Times.

Согласно расчетам Goldman Sachs, в период с 1 января по конец мая на кредитном рынке США было 18 дефолтов на общую сумму $21 млрд. Это превышает показатель за два предыдущих года вместе взятых как по количеству, так и по совокупному размеру.

Только в мае произошло три дефолта объемом $7,8 млрд - это самая значительная сумма за один месяц с момента начала пандемии COVID-19 три года назад.

Эти дефолты подчеркивают давление из-за ужесточения денежно-кредитной политики, которое испытывают на себе компании с "мусорными" рейтингами, активно привлекавшие дешевые деньги в эпоху пандемии и теперь обремененные большими долгами, отмечается в статье.

"Среди самых слабых эмитентов на кредитном рынке разворачивается платежный шок", - полагает главный кредитный стратег Goldman Sachs Лотфи Каруи.

Многие компании с рейтингами неинвестиционного уровня брали кредиты с плавающими ставками после того, как ФРС снизила базовую ставку практически до нуля на пике пандемии. По данным PitchBook, их объем почти удвоился в период с 2019 по 2021 год и достиг $615 млрд.

Однако Федрезерв всего за 14 месяцев поднял диапазон базовой ставки до 5-5,25% годовых. Это привело к тому, что заемщики столкнулись с гораздо более высокими процентными платежами на фоне замедления экономического роста, угрожающего сокращением доходов.

Это сочетание "действительно проблематично для компаний, большая часть обязательств которых имеет плавающую ставку", отмечает Каруи.

В число компаний, объявивших в этом году дефолт, входят рекламная группа National CineMedia, поставщик инфраструктурных услуг QualTek и производитель матрасов Serta Simmons.