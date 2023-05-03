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ФРС США подняла ставку на 25 базисных пунктов

ФРС США подняла ставку на 25 базисных пунктов
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Федеральная резервная система (ФРС) повысила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на 25 базисных пунктов, теперь ее диапазон составляет 5-5,25% годовых, говорится в сообщении Федерального комитета по операциям на открытых рынках (FOMC) по итогам завершившегося в среду заседания.

В последний раз ставка находилась выше отметки 5% в 2007 году.

В заявлении FOMC в этот раз нет слов о необходимости дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики, которые присутствовали в документе, опубликованном по итогам мартовского заседания.

"При определении степени, в которой дополнительное ужесточение ДКП может быть целесообразным для возврата инфляции к 2%-ному уровню с течением времени, FOMC будет учитывать кумулятивный эффект предыдущего ужесточения, экономические и финансовые события, а также тот факт, что изменения ставки влияют на экономическую активность и инфляцию с задержкой", - отмечается в пресс-релизе.

В марте американский ЦБ заявлял, что "дальнейшее ужесточение политики может быть оправданным для того, чтобы она стала в достаточной мере ограничительной для возврата инфляции к целевому уровню".

"Экономическая активность росла умеренными темпами в первом квартале. Рост занятости был высоким в последние месяцы, и безработица оставалась низкой. Повышенная инфляция сохраняется", - говорится в опубликованном в среду документе.

"Американская банковская система надежна и устойчива. Ужесточение кредитных условий для домохозяйств и бизнеса, вероятно, будет сказываться на экономической активности, темпах трудоустройства и инфляции. Потенциальный масштаб этих последствий по-прежнему не ясен. Комитет продолжает очень внимательно следить за инфляционными рисками", - говорится в заявлении ФРС.

"FOMC стремится к достижению максимальной занятости и инфляции на уровне 2% в долгосрочной перспективе, - говорится в сообщении. - Для поддержки этой цели комитет решил поднять целевой диапазон ставки по федеральным кредитным средствам до 5-5,25% годовых. Комитет будет внимательно отслеживать поступающую информацию и оценивать последствия для денежно-кредитной политики".

"ЦБ также продолжит сокращение объема активов (гособлигаций и ипотечных бумаг) на своем балансе согласно объявленному ранее плану. Мы твердо привержены тому, чтобы вернуть инфляцию к 2%-ному целевому уровню", - говорится в заявлении.

"Оценивая целесообразность денежно-кредитной политики, FOMC продолжит отслеживать влияние поступающей информации на экономический прогноз. Федрезерв готов скорректировать свой подход к денежно-кредитной политике при необходимости, если возникнут риски, способные помешать достижению целей FOMC, - отмечается в сообщении. - Комитет будет принимать во внимание широкий круг информации, включая данные о ситуации на рынке труда, инфляционном давлении и инфляционных ожиданиях, событиях на финансовых рынках, а также о международных событиях".

Решение о повышении ставки на 25 б.п. было принято единогласно всеми голосующими членами FOMC.

Курс доллара к евро опустился до $1,1063 с $1,1052 перед публикацией итогов заседания. Фондовые индексы США ускорили рост, прибавляют 0,3-0,9% (0,2-0,5% до публикации решений ФРС).

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