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ФРС повысила прогноз роста экономики США на 2023 г. до 1%

Федрезерв также понизил прогноз по инфляции до 3,2%

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Федеральная резервная система (ФРС) повысила прогноз роста экономики США на 2023 год до 1% с ожидавшихся в марте 0,4%, ухудшив при этом прогноз на 2024 год - до 1,1% с 1,2%.

Ожидания Федрезерва в отношении инфляции на текущий год пересмотрены до 3,2% с 3,3%, на следующий - оставлены на уровне 2,5%.

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Прогноз безработицы в США на этот год понижен до 4,1% с 4,5%, на 2024 год - до 4,5% с 4,6%.

Федрезерв сохранил процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне 5-5,25% годовых по итогам завершившегося в среду двухдневного заседания.

Медианные прогнозы руководителей ФРС предполагают, что ставка составит 5,6% к концу 2023 года и 4,6% к концу 2024 года. В марте ожидались более низкие уровни - 5,1% и 4,3% соответственно.

Согласно медианному прогнозу на 2025 год, ставка составит 3,4% (в марте ожидалось 3,1%).

Опубликованный по итогам июньского заседания точечный график прогнозов (dot plot) - диаграмма, отражающая индивидуальные ожидания членов совета управляющих ФРС и глав Федеральных резервных банков (ФРБ) в отношении процентных ставок, - показывает, что все 18 руководителей американского ЦБ ожидают сохранения ставки не ниже текущего диапазона до конца 2023 года. Причем 16 из них полагают, что ставка завершит этот год не ниже уровня в 5,25-5,5% годовых.

В 2025 году, согласно прогнозу ФРС, ВВП США увеличится на 1,8% (мартовский прогноз - рост на 1,9%), инфляция составит 2,1% (2,1%), безработица - 4,5% (4,6%).

ФРС США
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